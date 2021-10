Telecombedrijf Proximus gaat tegen 2023 ruim 60.000 woningen en bedrijven in de Vlaamse Rand voorzien van een aansluiting op het fibernetwerk. Het gaat om gebouwen in Vilvoorde, Grimbergen, Machelen, Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Tervuren. Tegen 2028 wil Proximus 83 procent van de gebouwen in die zeven gemeenten uitrusten met een glasvezelaansluiting.

In 2016 kondigde Proximus het investeringsplan Fiber voor België aan, met als bedoeling het glasvezelnetwerk gevoelig uit te breiden. Tegen 2028 wil het telecombedrijf minstens 70 procent van de Belgische bevolking voorzien van een fiberverbinding. Het netwerk is een open netwerk, wat betekent dat niet alleen Proximus, maar ook andere telecomoperatoren er gebruik van kunnen maken.

'Tijdig geanticipeerd op veranderende noden'

De komende jaren wordt ook in de Vlaamse Rand gewerkt aan het fibernetwerk. In Vilvoorde is al in 2019 gestart met de uitrol, onlangs zijn ook constructiewerken in Machelen en Kraainem begonnen. In totaal zijn zo al ruim 12.500 woningen en bedrijven in de Vlaamse Rand aangesloten op het netwerk. In Grimbergen en Tervuren gaan de werken nog voor het einde van het jaar van start. Delen van Zaventem volgen vanaf begin volgend jaar, begin 2023 staan ook werken in Wezembeek-Oppem op de planning.

'De voorbije twee jaar hebben we allemaal zelf kunnen ondervinden hoe essentieel een performante, snelle en stabiele internetverbinding is. We hebben als bedrijf tijdig geanticipeerd op de veranderende noden bij zowel particulieren als bedrijven', zegt Geert Standaert, Chief Technology Officer van Proximus. 'Deze investering is cruciaal voor de groei van onze economie en voor onze digitale samenleving als geheel.'

