Proximus heeft er een goed derde kwartaal opzitten en heeft nu al zijn eerder vooropgestelde winstprognose voor het jaar gehaald. Het verhoogt de prognose ook dankzij een lagere corona-impact.

De impact van de coronapandemie op de ebitda (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) was minder groot dan aanvankelijk geraamd, zegt het telecombedrijf in een kwartaalupdate. Het gedrag van klanten is veranderd: ze gebruiken meer vaste en mobiele diensten. Het nieuwe Flex-aanbod deed de klantenbasis stevig groeien.

Waakzaamheid blijft geboden, luidt het, maar Proximus heeft toch vertrouwen genoeg om de vooruitzichten voor dit jaar op te trekken. De groep denkt nu na investeringen (capex) nog een ebitda van minstens 830 miljoen euro over te houden. Tot nu toe mikte het bedrijf op 780 à 800 miljoen, maar het zat eind september al aan 782 miljoen euro. In de vooruitzichten is een negatieve corona-impact van 45 miljoen euro opgenomen. Tot nu toe ging het bedrijf uit van 60 miljoen euro.

Het aantal klanten met vast internet bij Proximus steeg op jaarbasis met 14.000 tot 2,122 miljoen eind september. Voor tv was er een toename met 11.000 tot 1,663 miljoen. De klantenbasis voor mobiele abonnementen nam met 57.000 sim-kaarten toe tot 4,234 miljoen. De prepaid-kaarten daalden met 16.000 stuks tot 646.000. De vaste lijnen daalden met 54.000 tot 2,273 miljoen.

In de marge van haar kwartaalresultaten liet Proximus ook weten dat het op lange termijn, niet voor 2023, overweegt om haar hoofdkantoor te verlaten. Ook laat het bedrijf samen met Eurofiber weten dat de intentie tot samenwerking nu ook formeel in een joint-venture wordt gegoten. Eurofiber zal voor Proximus de glasvezeluitrol in Wallonië ondersteunen. (Belga)

