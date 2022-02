De Staatsveiligheid meent dat er bij Chinese smartphonemerken een risico bestaat op ongewenste gegevensoverdracht naar de Chinese overheid en dus op spionage. Telecomoperator Proximus blijft de toestellen verkopen en ziet 'geen enkel sluitend bewijs' van een veiligheidsrisico.

Le Soir bracht de waarschuwing van de Belgische Staatsveiligheid deze week nog eens op de voorgrond, op basis van een parlementaire vraag aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Daarin wordt verwezen naar Litouws onderzoek van afgelopen zomer naar Huawei en Xiaomi. In toestellen van dat laatste merk zou een censuuroptie zitten, maar die zou in Europa niet actief zijn. Xiaomi ontkende elke censuur.

Ook het wetgevend kader waarbinnen de Chinese smartphonemakers moeten werken, zou een spionagerisico inhouden. De bedrijven moeten de Chinese veiligheidsdiensten toegang geven tot hun informaticasystemen.

Moeten consumenten de Chinese merken mijden op basis van wat de Staatsveiligheid zegt? 'Niet iedereen loopt het risico bespioneerd te worden door een buitenlandse overheid', merkt Van Quickenborne op. 'Ik wil vooral waarschuwen voor het risico dat mensen lopen die - meestal wegens hun beroep - in aanraking komen met strategische of gevoelige informatie. Zij moeten hier bewust mee omgaan. Het doel is dus dat iedere persoon of elk bedrijf het risico inschat en op basis hiervan de keuze maakt. Er zijn ook tal van softwarematige toepassingen zoals VPN's en encryptie die toelaten je informatie beter te beschermen.'

Certificeringsregeling

De Chinese toestellen blijven ook breed te koop in België. Telecomoperator Proximus, voor de helft in overheidshanden, meent dat er 'geen enkel sluitend bewijs' is dat de smartphones een veiligheidsrisico inhouden. Bovendien is er volgens Proximus geen wetgeving of officiële richtlijn die de commerciële relatie met de Chinese merken beperkt. Het telecombedrijf zegt wel de ontwikkelingen verder op te volgen.

Proximus is ook tevreden met het voornemen om op EU-niveau een certificeringsregeling rond cyberbeveiliging in te voeren voor leveranciers van software en apparatuur waarop telecomoperatoren kunnen vertrouwen.

Proximus heeft een geschiedenis van samenwerking met Chinese leveranciers. Huawei was jarenlang zijn leverancier van belangrijke netwerkinfrastructuur. Toen Huawei in een context van diplomatieke spanningen beschuldigd werd van spionagepraktijken, nam Proximus het openlijk op voor zijn leverancier. Voor het nieuwe 5G-netwerk ging het wel in zee met de Europese bedrijven Nokia en Ericsson.

