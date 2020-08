Een rechter in Californië heeft Uber en Lyft toestemming gegeven om voorlopig te blijven werken zonder dat ze hun chauffeurs als werknemers moeten vergoeden.

Door een nieuwe wet werden de twee rittenleveranciers verplicht om hun chauffeurs als werknemers te behandelen. Dat betekent dat ze zaken als een minimumloon, onkostenvergoeding, overuren of een ziekteverzekering moeten ophoesten. Uber en Lyft willen dat niet en dreigden er mee om hun diensten donderdag op te schorten.

Maar op het laatste nippertje krijgen de twee uitstel. Een rechter in Californië heeft hen een uitzondering gegund waardoor ze voorlopig op de huidige manier mogen blijven doorwerken.

Intussen wordt onderzocht of de wetgeving in kwestie ook op hen van toepassing is. Ook gaan zowel Uber als Lyft intussen in beroep tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank, waarbij ze wel verplicht waren om chauffeurs als werknemers te behandelen.

Door een nieuwe wet werden de twee rittenleveranciers verplicht om hun chauffeurs als werknemers te behandelen. Dat betekent dat ze zaken als een minimumloon, onkostenvergoeding, overuren of een ziekteverzekering moeten ophoesten. Uber en Lyft willen dat niet en dreigden er mee om hun diensten donderdag op te schorten.Maar op het laatste nippertje krijgen de twee uitstel. Een rechter in Californië heeft hen een uitzondering gegund waardoor ze voorlopig op de huidige manier mogen blijven doorwerken.Intussen wordt onderzocht of de wetgeving in kwestie ook op hen van toepassing is. Ook gaan zowel Uber als Lyft intussen in beroep tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank, waarbij ze wel verplicht waren om chauffeurs als werknemers te behandelen.