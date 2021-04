Het verzet tegen de voorlopige 5G-licenties is niet ontvankelijk verklaard door het Brusselse hof van Beroep. Dat is goed nieuws voor de Orange, Telenet, Cegeka en Proximus.

Telecomregulator BIPT kende de tijdelijke licenties afgelopen zomer goed waardoor Proximus, Telenet/Base, Orange en Cegeka in afwachting van een formele spectrumveiling alvast 5G kunnen uitrollen binnen de 3,6 Ghz en 3,8 Ghz frequentiebanden.

Dat was niet naar de zin van een kleine groep tegenstanders en hun respectievelijke VZW's. Groupe de rélfexion en d'Action pour une Politique Ecologique, Fin du Nucléaire, Association pour la Reconnaissance de l'Ectrohypersensibilité en vijf privépersonen stapten daarop naar het Brussels Hof van Beroep tegen de beslissing van het BIPT.

De rechtbank is nu van oordeel dat hun klacht niet ontvankelijk is. Zo hebben de aanvragers geen persoonlijk belang bij het betwisten van de wettigheid.

Europese beslissing

Maar de rechtbank nuanceert ook dat het BIPT niet de partij is die beslist of er 5G komt. Dat is immers Europese wetgeving van 11 december 2018. De rechtbank acht zich dan ook niet bevoegd om zich uit te spreken over mogelijk gevaar voor de omgeving of de gezondheid. Dat 5G, binnen de toegelaten normen, onveilig zou zijn is tot op heden nog niet aangetoond.

Het BIPT liet afgelopen zomer al verstaan dat het een sterk dossier had rond de beslissing om 5G ook zonder veiling deels mogelijk te maken. Maar het moet ook opgemerkt worden dat het BIPT niet de partij is die beslist of 5G er komt, het is vooral de ondersteunende regulator die de veiling organiseert en onder meer nagaat of operatoren zich aan de regels houden.

Update 13 uur:

De laatste paragraaf van dit artikel is licht gewijzigd. Er stond dat het BIPT ook de stralingsnormen controleert maar dat klopt niet, dat gebeurt door de gewesten.

