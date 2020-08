Clear Channel gaat voortaan meten wie aan haar reclameborden passeert. Het belooft daarbij in regel te zijn met de Europese privacywetten.

Onder de naam Radar past Clear Channel de technologie al vier jaar toe in de VS. Het traceert digitaal niet gewoon hoeveel mensen een reclamebord voorbijwandelen, maar het identificeert via gsm-data wie er staat. Reclameborden krijgen zo een score en adverteerders zien wat voor mensen er naar hebben gekeken.

Maar het gaat nog verder. In een interview met de Financial Times zegt Clear Channel CEO William Eccleshare dat het mogelijk is om voorbijgangers te volgen tot in een winkel en wat ze daar kopen en bekijken. The Verge merkt op dat het bedrijf ook op haar website het heeft over gedrag en bewegingen in de echte wereld volgen, waarbij adverteerders hun advertenties aan "segmenten met een specifiek gedrag" kunnen tonen.

Clear Channel zegt in haar persbericht expliciet dat het om geanonimiseerde data gaat. Het bedrijf heeft ook gewacht met de uitrol in Europa om in regel te zijn met Europese wetgeving zoals GDPR. Radar wordt in september eerst gelanceerd in Spanje en de UK, nadien volgt ook Zweden.

Al betekent geanonimiseerde data in praktijk vooral dat er geen naam of identificeerbaar nummer op iemands traject plakt. In praktijk is het immers net wel de bedoeling dat personen van leeftijdsgroep A, met inkomen in categorie B of wie vaak shopt op plaats C worden herkend en reclame op maat krijgen. Belgisch onderzoek van de UCL toonde vorig jaar ook aan dat geanonimiseerde data in 99,98 procent van de gevallen te herleiden valt tot de juiste persoon.

Proximus doet iets gelijkaardigs waarbij het steden inzicht geeft in de bezoekers die naar een stad komen. Maar het bedrijf kwam na enige tijd toch met een manier waarmee mensen zich kunnen uitschrijven van het traceren.

Update 12 augustus:

Clear Channel geeft in een reactie aan Data News meer details over de werking van Radar. Ook zegt het dat het van plan is om de technologie in de komende 24 maanden in al haar Europese markten, waaronder België, uit te rollen.

Wel benadrukt het bedrijf dat consumenten moeten toestemmen om hun geolocatie data te laten gebruiken voor Radar. Dat gebeurt doorgaans via de algemene voorwaarden van bepaalde apps. Ook het nadien weer uitschrijven voor dergelijke dataverzameling is mogelijk.

"In lijn met GDPR wordt er nooit consumentendata verzameld tenzij een consument zich actief inschrijft, waarbij ze ook op elk moment kunnen uitschrijven. Ze kunnen hetzelfde doen met online tracking," zegt het bedrijf in een mededeling. "Als ze dat doen, dan wordt de geanonimiseerde data verwijderd van de systemen van onze datapartners. Om zeker te zijn, wordt alle data waarvoor we geen updates hebben gekregen permanent verwijderd na maximum 90 dagen."

Anonimisering

Data News vroeg Clear Channel ook hoe het zit met anonimisering. Daarover zegt de reclameaanbieder dat het anonieme mobiele geolocatie data gebruikt om te identificeren wie de advertenties heeft gezien. Maar eens de 'blootstelling' is geïdentificeerd, wordt de data geaggregeerd waardoor ze niet is terug te brengen naar een individu.

"We nemen dataprivacy zeer ernstig. De gegevens worden geanonimiseerd en geaggregeerd door een externe partij voor wij ze ontvangen. De mobiele data die Clear Channel gebruikt is maar een deel van de bevolking. We kunnen geen individuen identificeren, OOH (out-of-home, buitenreclame, nvdr) is media die een massa bereikt, we zijn niet bezig met ons te richten op individuen."

Verschil met VS

Radar bestaat al enkele jaren in de VS. Clear Channel zegt dat het de facto om dezelfde technologie gaat, maar de data die wordt aangeleverd is wel verschillend. "Radar in Europa gebruikt alleen maar Europese databronnen die volledig GDPR compliant zijn. We nemen dataprivacy zeer ernstig en volgen ook de juridische kant om te verzekeren dat we veranderende privacyvereisten goed begrijpen."

Het bedrijf benadrukt dat het doel van Radar vooral is dat adverteerders inzicht krijgen in hoe consumenten zich gedragen en bewegen, om efficiëntere campagnes op te zetten.

