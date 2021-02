Na zo'n tien jaar heeft De Lijn het ReTiBo-project voltooid dat boordcomputers in bussen moet moderniseren. Het project wordt nu verder in de dagelijkse werking van de dienst geïntegreerd.

De Lijn heeft samen met de partners van THV Profa een moderniseringsproject voor boordcomputers ReTiBo afgerond. De verschillende onderdelen en werken zijn zoals voorzien in het bestek opgeleverd. De Lijn kan nu het ReTiBo project verder incorporeren in de dagelijkse werking. Dat schrijft de openbare vervoersmaatschappij in een persbericht.

Het project bestaat al tien jaar en liep meermaals vertraging op. Ook de budgetten zijn enkele keren verhoogd. ReTiBo staat voor Registratie, Ticketing en Boordcomputer. Met het project wil De Lijn zijn voertuigen uitrusten met een boordcomputer en registratie-apparaten. Daarboven moet het ook mogelijk worden om de MOBIB-kaart overal contactloos te gebruiken op voertuigen van De Lijn. De nieuwe boordcomputers moeten het vervoer dan weer makkelijker beheerbaar maken, en geven de chauffeurs een beter zicht op hun rijtijden, en of ze al dan niet te vroeg of te laat zijn tegenover de dienstregeling.

Lange voorgeschiedenis

In 2011 werd het project toegewezen aan THV Profa, een groep die toen bestond uit Prodata, samen met Engie. In de volgende jaren werden de scope en de deadline enkele keren verlegd. Ook de partners in THV Profa werden uitgebreid. Maar nu is het project dus eindelijk af. Het bestek van het project voorzag in onder meer de levering en installatie van toestellen op voertuigen en aan de haltes, software voor de voertuigen en de lijnwinkels, een volledig functionele back-office, opleidingen voor de medewerkers van De Lijn, en onderhoudsdiensten voor software en toestellen. Deze onderdelen zijn opgeleverd, schrijft De Lijn en het ReTiBo-project werkt nu zoals vooropgesteld. De Lijn zal het project nu verder in de dagelijkse werking integreren. THV Profa staat nog in voor de lopende onderhoudsfase van het project.

'Na heel wat jaren van vertraging, moeilijke discussies over op te leveren projectonderdelen, en 2 wissels van partners in de THV Profa, is De Lijn opgelucht dat het ReTiBo-project nu afgewerkt is en ze de functionaliteiten in de dagelijkse werking kan opnemen' zegt Roger Kesteloot, voormalig topman De Lijn en projecteigenaar voor ReTiBo: 'In de laatste fase van het project verliep de samenwerking met de projectpartners vlotter, wat ervoor gezorgd heeft dat het project nu wel kon opgeleverd worden volgens de afspraken, met de vereiste functionaliteiten die onze reizigers en chauffeurs het nodige gebruiksgemak bieden. De Lijn heeft lessen getrokken uit het verloop van dit project, maar kan nu het vizier op de toekomst richten.'

