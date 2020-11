3 star star star star star

Samsung maakt vandaag een gamma aan persoonlijke digitale toestellen. Maar heeft het ook meerwaarde wanneer je verschillende gadgeds van het merk samen gebruikt, zoals de techreus claimt? We zochten het voor je uit.

Of we het hele Galaxy ecosysteem willen reviewen, was de vraag die Samsung een tijdje terug stelde. Een test van de Galaxy Note 20 Ultra, de Tab S7+, de Buds Live en de Watch 3, met de focus op wat die toestellen beter samen kunnen, ten opzichte van een combinatie met toestellen van andere merken.

Deze review is daarom een buitenbeentje. We gaan kort, maar niet in de diepte, in op de vier toestellen, maar kijken nadien vooral naar de meerwaarde om ze gecombineerd te gebruiken. Wie vooral daarin is geïnteresseerd scrolt dus best naar de onderste helft van deze review.

Buds Live

We waren begin dit jaar zeer enthousiast over de Galaxy Buds+. De nieuwe draadloze oortjes van Samsung, de Buds Live, krijgen een heel ander design mee. Ze lijken op twee grote bonen die je liggend in je oorschelp plaatst.

Het vraagt wat oefening om ze vlot op hun plaats te schuiven, maar de schrik om ze te verliezen is ongegrond.

Samsung Buds Live (links) en Buds + (rechts) © PVL

In eerst instantie is dat vreemd. Het vraagt wat oefening om ze vlot op hun plaats te schuiven en we hebben de eerste dagen vaak het gevoel dat we ze elk moment kunnen verliezen. Die vrees is ongegrond. Na een week wennen we aan de gladde vorm die niet in maar tegen je ooringang ligt en we zijn er tijdens onze testperiode van meer dan een maand nooit eentje verloren tijdens een wandel- of fietstocht.

Samsung Buds Live © PVL

De Buds+ waren helaas ook een magneet voor oorsmeer. De Buds live hebben daar minder last van en zijn door hun gladdere vorm ook makkelijker schoon te maken.

De bediening is vrijwel identiek als bij de vorige generatie: tikken om te pauzeren, dubbel tikken om een nummer over te slaan. Maar je kan dat ook uitschakelen via de app om onbedoelde aanrakingen te vermijden.

Ruisonderdrukking

De voornaamste nieuwigheid, en meteen wat we misten op de vorig generatie, is noise cancelling. Met de Buds Live activeer je dat door via de app ruisonderdrukking aan of uit te zetten.

Moet je daarbij noise cancelling verwachten die te vergelijken is met die van sommige grote headsets? Neen. Een rumoerige kantoorruimte (voor zover je dit jaar op kantoor bent geweest) ga je hiermee niet zo goed als stil krijgen, maar wel een stukje zachter. Ook zaken als een draaiende ventilator of een overvliegend vliegtuig worden opvallend stiller wat geconcentreerd werken een stuk makkelijker maakt.

Galaxy Watch 3

De Samsung Galaxy Watch 3 heeft een mooi, maar eerder op mannen gericht design (aldus enkele vrouwen die we het toestel toonden). We moeten even geduld hebben om het toestel vlot te koppelen, maar werkt nadien vrij intuitief.

Samsung Galaxy Watch 3 © PVL

Praktisch krijgen we (uitschakelbare) meldingen voor mails of Whatsapp. Maar de grote meerwaarde van een smartwatch zit hem in de sensor. De Watch 3 houdt je hartslag in de gaten, maar ook of je al te lang neerzit en hoe lang (en diep) je hebt geslapen. Die gegevens zie je op je horloge, maar uitgebreider in de Samsung Health app.

Je kan via het horloge aangeven wanneer je begint aan een loop- zwem- of fietssessie. Het horloge detecteert die activiteit ook automatisch, al is dat niet al te betrouwbaar. Zo wordt wandelen met een kinderbuggy steevast aanzien als fietssessie, maar gebeurt het zelden dat een echte fietstocht automatisch als een fietstocht wordt aanzien.

We kunnen de Watch 3 twee dagen aan een stuk gebruiken, maar de twee spaarstand-opties zorgen dat je er in praktijk tot een maand verder kan.

Leuke extra's zijn zaken als het weer, of er regen wordt verwacht en een stressmeter. Maar je kan ook widgets toevoegen, gaande van een teller voor glazen water die je hoort te drinken, een calorieteller tot een teller voor je maandstonden. Die laatste hebben we niet getest omdat de reviewer in kwestie niet over eierstokken beschikt.

Over de batterijduur zijn we heel enthousiast. We kunnen de Watch 3 twee dagen zonder opladen gebruiken, afhankelijk van hoe vaak we er mee bezig zijn. Maar het toestel heeft ook een spaarstand modus waarmee we nog geen tien procent per dag verliezen. Er is zelfs nog een zuinigere modus waarbij enkel de tijd wordt meegegeven en waarmee we met 75 procent batterij ruim dertig dagen kunnen halen.

Galaxy Note 20

De Note baseert zich grotendeels op de in februari verschenen S20. Een prima toestel, maar deze keer uitgerust met een stylus die je in het toestel kan verbergen. Op papier heeft de S20 '100X zoom' en de Note 20 niet. Maar bij onze review dit voorjaar merkten we al op dat dit vooral een marketingtrucje is. De Note 20 beschikt net als de S20 over een uitstekende camera.

Samsung Galaxy Note 20 © Samsung

De stylus maakt het leuk om de Note 20 als kladblok of kleine tekentablet te gebruiken. De telefoon wordt wel warm wanneer we dat lange tijd doen, maar niet in die mate dat het problematisch wordt.

Een klein minpuntje dat we opmerken in combinatie met de Buds Live is de volumeregeling. De Note 20 heeft zeer uitgesproken volumeknoppen en het gebeurt regelmatig dat tijdens het fietsen de volumeknop onbedoeld wordt ingedrukt en het volume omhoog schiet, wat onaangenaam is op het moment dat je in het verkeer zit. We vroegen ons aanvankelijk af of dit aan ons lag of aan het toestel, maar we konden het probleem over een periode van twee weken een paar keer vaststellen, maar niet met een ander toestel.

Galaxy Tab S7+

Deze high end tablet combineert een groot (12,4 inch) scherm met een stevige 10.090 mAh batterij en een 120 Hz super Amoled scherm (1752X2800). Een sober maar strak design zonder al te veel externe franjes.

Samsung Galaxy Tab S7 © Samsung

Het toestel komt ook met een stylus die je met een magneet aan de tablet kan bevestigen. Het voordeel is dat een iets dikkere stylus aangenamer in de hand ligt om te tekenen of te schrijven. Het nadeel is dat hij niet in de tablet past zoals bij de Note 20.

Samsung Galaxy Tab S7 © Samsung

Wat mag je verwachten van 'het ecosysteem'?

Maar zijn deze vier toestellen beter, krachtiger of praktischer wanneer je ze samen combineert? Helaas. Ja er is voordeel, maar niet in die mate dat je er voor naar de winkel moet om je eigen Samsung-ecosysteem op te bouwen.

Je krijgt niet enkel Whatsapp-berichten op je smartwatch te zien, maar de foto's die je ontvangt. Leuk? Ja. Wauw? Neen.

Wanneer we de eerste dagen de vier toestellen door elkaar gebruiken valt er ons heel weinig op. Wanneer je telefoon krijgt, komt het gesprek ook op je tablet binnen en dat kan ook met sms-berichten, zonder dat in de tablet een tweede simkaart moet steken.

Een andere functie is dat je niet alleen Whatsapp-berichten op je smartwatch krijgt, maar dat ook verstuurde foto's op het schermpje worden getoond, waar dit in combinatie met een andere smartphone enkel 'afbeelding' weergeeft. Leuk? Ja. Wauw? Neen.

Integratie met Microsoft en Spotify

We kloppen aan bij Samsung om ons op weg te helpen en daar krijgen we wat meer duiding: Zo is er nauw samengewerkt met Microsoft, waardoor bijvoorbeeld de agenda beter synchroniseert met Outlook, je een PowerPoint kan bedienen met je horloge en je mailbox ook vlot op je horloge te bekijken is. Dat moeten we inderdaad bevestigen, het gebeurt bovendien naadloos wanneer Outlook op je Samsung smartphone is geconfigureerd.

Een ander voordeel is er tijdens het gamen, waarbij de Buds live ook als microfoon kunnen dienen. De oortjes verminderen ook de audio latency bij het gamen. Verder zegt Samsung dat het makkelijk is om twee paar Buds met hetzelfde toestel te connecteren en dat het wisselen tussen toestellen met dezelfde oortjes relatief makkelijk kan.

Rond Spotify is er extra integratie zodat je met de watch kan zoeken in Spotify. Helaas hebben we de meeste van deze dingen niet kunnen testen omdat we de smartphone al moesten inleveren voor we die verduidelijking kregen. Maar ook hier moeten we concluderen dat het om leuke extraatjes gaat, maar niets noemenswaardig. Als we de fysieke inspanning kunnen leveren om via de smartwatch Spotify te bedienen, dan lukt dat ook wel op de smartphone zelf.

Samsung Galaxy Watch 3 © Samsung

Idem met latency tijdens het gamen, we kunnen ons zeer weinig situaties inbeelden waarbij een smartphonegamer zich zal storen aan de sowieso minimale tijd die het kost om geluid van je telefoon naar de draadloze oortjes te sturen. Mocht dit een obstakel zijn, dan had Samsung nog steeds een 3,5 mm aansluiting op zijn telefoons gehad.

Hoewel het om vier uitstekende toestellen gaat, lijkt het 'Galaxy ecosysteem' hoofdzakelijk op de marketingafdeling van Samsung te bestaan

We missen dan weer wel praktische dingen. Het obstakel met de volumeknop zou je perfect kunnen oplossen door, wanneer de camera merkt dat de gsm in je broekzak zit, en het horloge merkt dat je fiets, die volume knop (optioneel) uit te schakelen. Of laat het volume bedienen door de draairing op je smartwatch.

Beperkte meerwaarde

De kracht van het ecosysteem zit volgens Samsung in drie dingen, en hierbij citeren we bijna letterlijk hun antwoord: 4 krachtige Galaxy-producten, open innovatie en partnerships en het Galaxy ecosysteem waardoor alle toestellen vlot samenwerken. Die gaat volgens Samsung verder en vlotter in vergelijking met niet-Galaxy's.

Met de beste wil van de wereld worden we hier niet door omver geblazen. Hoewel het om vier uitstekende toestellen gaat, lijkt het 'Galaxy ecosysteem' hoofdzakelijk op de marketingafdeling van Samsung te bestaan. Ja het gaat iets vlotter of iets verder. Maar levert dat unieke of buitengewone ervaringen en verbeteringen op? Neen.

De score van 3 op 5 in deze review is daarom dubbel. Individueel zijn dit toestellen die we gerust kunnen aanraden. Maar moet je een Galaxy smartphone combineren met Buds Live, een Tab 7+ of een Galaxy Watch 3 omdat ze samen veel meer kunnen? Neen. Het grootste voordeel om de toestellen te combineren, is voor Samsung dat zo meer omzet genereert.

