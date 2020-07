4 star star star star star

Het is sinds 2017 geleden dat OnePlus nog eens een smartphone uitbracht die minder kostte dan 500 euro. Dat was de OnePlus 5T. Met de nieuwe Nord duikt de Chinese smartphonebouwer, begonnen als een échte prijsbreker, opnieuw onder die magische grens - en stevig ook. Hoeveel waar je precies voor je geld krijgt, dat vertellen we je in deze review.

OnePlus is bekend en populair geworden doordat het jarenlang topsmartphones op de markt wist te brengen die beduidend goedkoper waren dan de iPhones, Samsung Galaxy's en Huawei P's van deze wereld. Maar intussen betaal je voor het instapmodel van de OnePlus 8 ook 699 euro en tel je voor de topuitvoering van de 8 Pro nét geen duizend euro neer.

Met de nieuwe Nord-reeks blaast de fabrikant zijn oorspronkelijke filosofie een tweede leven in: je krijgt opnieuw heel veel smartphone voor een scherpe prijs, al zijn het misschien niet meer de (absolute) topspecificaties van weleer.

Twee varianten

Laten we eerlijk wezen: topsmartphones met prijskaartjes vanaf zo'n 800 euro zijn voor veel mensen 'overkill' of simpelweg te duur. Bijna alle fabrikanten hebben daarom ook in het iets lagere prijssegment (rond de 500 euro) een of meerdere interessante toestellen in het assortiment. Zelfs Apple, met een duur imago, is die trend niet ontgaan: de techreus uit Cupertino bracht met de vernieuwde iPhone SE onlangs zelfs zijn meest betaalbare iPhone ooit uit, met een startprijs van 489 euro.

Lees ook: Apple stelt langverwachte nieuwe iPhone SE voor

En nu springt dus ook OnePlus mee op die trein, met de Nord. Het nieuwe toestel is beschikbaar in twee varianten: een model met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen, en een versie met 12GB werkgeheugen en 256GB aan storage. Richtprijzen: 399 en 499 euro. Vaststelling één: net als de topmodellen van OnePro (de 8 en 8 Pro) heeft de Nord geen geheugenkaartslot aan boord. Nu is 128GB op de instapper bepaald niet weinig, maar je moet ook weer geen al te gekke dingen gaan doen qua fotografie en 4K-video.

Vaststelling twee: 12GB werkgeheugen op het topmodel is véél, zeker op een smartphone uit de betere middenklasse. OnePlus mikt hiermee vooral op veeleisende (mobiele) gamers die alleen genoegen nemen met de meest vloeiende spelervaring. Dat verklaart tevens waarom de fabrikant telkens weer zulke hoge ogen scoort als het aankomt op de verversingssnelheid van het scherm (nog zo'n parameter voor lekker gamen). Ook het display van de Nord is weer goed voor 90Hz, net als het scherm van de OnePlus 8. De 8 Pro gaat nog een stap verder met 120Hz, maar in de prijsklasse van de Nord hoor je ons alvast niet klagen over 90Hz.

Waarop dan beknibbeld?

Aan de buitenkant wijst er verder overigens niets op dat de Nord een ietwat gestripte uitvoering zou zijn van, pakweg, de OnePlus 8. Het is een mooi, degelijk gebouwd toestel met 6,44-inch scherm (een tikkeltje kleiner dan het 6,55-inch display van de OnePlus 8) met zelfs aan de achterkant gehard Gorilla 5-glas. Het scherm is van het Fluid AMOLED-type en goed voor 1.080 x 2.400 beeldpunten - dezelfde resolutie en aspectratio (20:9) als bij de OnePlus 8.

Lees ook onze hands-on met de nieuwe OnePlus 8 en 8 Pro

Aan camera's ontbreekt het de Nord evenmin. Het zijn er vier (!) aan de achterzijde, strak onder elkaar gepositioneerd, en de hoofdcamera is met zijn 48-megapixel Sony IMX586-sensor en optische beeldstabilisator (OIS) identiek aan die van de OnePlus 8. Wel verschillend: de groothoekcamera van 8MP en een gezichtsveld van 119°. Die is op de OnePlus 8 goed voor 16 megapixels, het dubbele dus, en een kijkhoek van 116°. De macrolens voor close-ups is dan weer dezelfde als op de '8', en een dieptesensor van 5MP maakt het optische plaatje compleet.

De vier camera's van de OnePlus Nord. © OnePlus

Dat wil zeggen: aan de achterzijde. Voorop bevindt zich namelijk een dubbele frontcamera, en dat is voor het eerst op een OnePlus. Door de uitsparing van het display heen worden we aangestaard door een 32-megapixel hoofdcamera en een 8MP-groothoekcamera van 105°. Met de eerste maak je behoorlijk scherpe zelfportretten, met het tweede exemplaar groepsselfies van een compleet elftal. Voor wie vlogambities heeft geven we nog mee dat de 32MP-camera ook nog kan filmen in 4K-kwaliteit aan een framerate van 60fps.

Nightscape-functionaliteit

Om de optiek samen te vatten: een uitstekende hoofdcamera van 48 megapixels die je ook terugvindt op duurdere toestellen als de OnePlus 8. Net als de groothoekcamera is deze lens voorzien van Nightscape-functionaliteit, om ook bij weinig licht nog heldere foto's te schieten. Om dat te bereiken combineert de OnePlus Nord in enkele seconden tot wel negen foto's met verschillende belichtingstijden. En het resultaat mag er zijn.

De meeste andere lenzen presteren prima voor een toestel uit deze prijsklasse. Alleen van de macrocamera hadden we wat meer verwacht: als je een foto maakt met de hoofdcamera van 48MP en daar stevig op inzoomt, dan is het resultaat meestal veel scherper en gedetailleerder. Dat maakt een afzonderlijke macrocamera, van deze 'kwaliteit' dan toch, ronduit overbodig.

Links een macro-opname van de OnePlus Nord, in het midden een close-up van de OnePlus 8 Pro en helemaal rechts eentje van Huawei Mate 20 Pro. In vergelijking met die duurdere toestellen valt het resultaat van de Nord maar magertjes en weinig gedetailleerd uit. © MvdV

5G in de chipset

Over dan naar de andere specificaties. Zo ligt er bij de OnePlus Nord een Qualcomm Snapdragon 765G-soc in het vooronder, een chipset met een naam waaruit je al kan afleiden dat de telefoon 5G ondersteunt. De Snapdragon 765G presteert volgens de fabrikant ongeveer twintig procent beter dan de gewone 765-soc, maar het blijft een chipset voor midrange toestellen met een geïntegreerde 5G-modem. De Snapdragon 865, die de OnePlus 8 (Pro) aandrijft, heeft een aparte modem, de X55. Die kan snellere mobiele dataverbindingen tot stand brengen, net zoals de Snapdragon 865 processor ook een pak sneller is dan de 765G. Deze chipset heeft echter ook voordelen: de ingebakken modem springt zuiniger om met energie, en de technologie is ongeveer de helft goedkoper dan een Snapdragon 865 met X55 modem. Het is de belangrijkste verklaring waarom OnePlus de nieuwe Nord onder de prijsgrens van 400 euro kan aanbieden.

Verder verschilt de Nord namelijk alleen maar op details van zijn meest nabije familielid, de OnePlus 8. Zo is de batterij van 4115mAh wat minder krachtig dan de 4300mAh-accu van de 8 (maar is er wel een snellaadfunctie via de Warp Charge 30T-adapter) en moet de Nord het stellen zonder Dolby Atmos-geluid. Niet iets om van wakker te liggen wat ons betreft: bij échte Dolby Atmos komt wel meer kijken dan een stel minuscule smartphoneluidsprekers. Tot slot heeft de Nord een iets kleiner scherm en minder megapixels op de groothoekcamera (maar wel een extra vierde camera). Nog in de prijs begrepen: een in-screen vingerafdruksensor.

Wat software betreft draait de OnePlus Nord Android 10 dat door de fabrikant werd overgoten door een eigen, best aangenaam smakend OxygenOS 10.5-sausje. Wat daarbij vooral opvalt is dat OnePlus de Nord standaard verscheept met de bel- en berichten-apps van Google, daar waar de meeste andere fabrikanten hun eigen oplossingen naar de voorgrond schuiven. Het is een beetje een kwestie van smaak, maar het zorgt er wel voor dat de interface van de Nord heel clean en uniform aanvoelt.

Conclusie

Heb je 399 euro op overschot, dan is de OnePlus Nord op dit moment waarschijnlijk de beste smartphonedeal die je kan scoren. Dit toestel heeft het allemaal: een topcamera van 48 megapixel (naast nog vijf andere lenzen), 5G-connectiviteit, een groot en uitstekend (90Hz) scherm en meer dan genoeg werkgeheugen. Enige bedenking: 128 GB opslagcapaciteit kan op den duur krap worden, vooral als je een luie back-upper bent van foto's en video's. Het model met 256 GB kost honderd euro meer, maar je hebt dan ook meteen de beschikking ook over 12 GB werkgeheugen.

De nieuwe OnePlus Nord-toestellen zijn vanaf 4 augustus verkrijgbaar, in de kleuren Blue Marble en Gray Onyx.

