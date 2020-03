3 star star star star star

Onze redactie mocht meer dan een week de Samsung Galaxy Z Flip uitproberen. Wat heeft deze opvouwbare telefoon ons meer te bieden dan een andere smartphone?

We waren onder de indruk toen Samsung midden februari haar tweede foldable voorstelde en in tegenstelling tot de eerste foldable duiken er voorlopig geen berichten op van toestellen die stuk gaan of waar de beschermlaag makkelijk te verwijderen valt.

Laten we daar dan ook mee beginnen: in de anderhalve week dat we het toestel uitprobeerden hebben we op geen enkel moment getwijfeld aan de bouwkwaliteit. Hem stevig openzwieren, duwen op de vouw om weer dicht te plooien, opengevouwen in je broekzak steken en uiteraard heel veel open en dichtklappen, niets gaf ons het gevoel dat het scherm of de scharnier van de Z Flip ons in de steek zou laten.

Hoe zit het met de vouw zelf? Die zie je en die voel je, maar ze stoort meestal niet.

Hoe zit het met de vouw zelf? Die zie je en die voel je, maar ze stoort meestal niet. Samsung pakt het slim aan met een standaard wallpaper die de vouw amper toont. Met een lichtere foto als achtergrond is dat soms wel het geval. Hou je de telefoon recht voor je dan zie je ze niet, kijk je meer langs onder of boven om het scherm dan wel.

. © PVL

Ook bij het scrollen voel je dat het oppervlak iets zachter is ter hoogte van de vouw. Maar tegelijk komt het nooit storend over. Het is geen 'bump' waar je over hapert, laat staat dat je pakweg op Tinder de verkeerde swipe maakt omdat het scherm niet vlak genoeg is. Op dat vlak moeten we zeggen dat de Z Flip een toestel van hoogwaardige kwaliteit is en ons doet uitkijken naar mogelijke andere (vouw)vormen.

Design

Samsung zegt dat het met de Z Flip eerder op de luxeliefhebber mikt dan op de absolute techneut of de m/v die de zwaarste camera met de beste processor wil hebben. Op designvlak heeft het bedrijf zeker een punt. Op de afwerking van de Z Flip is niets aan te merken. Zo sluit de telefoon bij het openen mooi over het scharnier en dat met een aangenaam premium gevoel.

Op de afwerking van de Z Flip is niets aan te merken.

Dichtgevouwen is de Z Flip niet groter dan een make-up doosje. © PVL

Dichtgevouwen is de Z Flip 17 millimeter dik, open slechts 7,2 millimeter. Dat maakt dat het toestel niet dikker is dan een gewoon toestel en zelfs dichtgevouwen comfortabeler en veel dunner in je broekzak zit dan een pakje sigaretten.

Het toestel heeft één 6,7 inch scherm en een kleiner schermpje aan de buitenkant dat zaken als het uur en meldingen laat zien, maar ook dienst kan doen als zoeker wanneer je met de camera achteraan een selfie wil nemen.

Achteraan heeft de Z Flip een klein schermpje om meldingen te tonen, of om als zoeker te functioneren als je een foto neemt. © PVL

Camera

De Z Flip beschikt achteraan over twee 12 megapixel camera's (wide en ultrawide), en een 10 megapixel frontcamera. Dat lijkt niet spectaculair als je weet dat Samsung gelijk met dit toestel de Galaxy S20 voorstelde, die is uitgerust met oa een 108 megapixel lens. Maar laat je niet misleiden door megapixelcijfers.

Op de buitenkant zit een klein aanraakscherm dat onder meer notificaties toont of als zoeker voor de camera fungeert. © PVL

Ter vergelijking hebben we zowel met de Z Flip als met de OnePlus 7 Pro, een toptoestel van een jaar geleden met een 48 megapixel lens, foto's gemaakt. De kwaliteit ligt dicht bij elkaar, maar de beelden met de Z Flip geven meer helderheid en een tikkeltje meer detail.

Wil je die beelden graag zelf vergelijken? Hier kan je de beelden in originele resolutie bekijken. De bestandsnaam geeft aan met welk toestel de foto's werden genomen.

Heeft Samsung haar vouwbare telefoon de beste camera van het moment? Neen. Maar hij levert nog steeds uitstekende beelden op en doet het beter dan een topmodel van een jaar geleden.

Dagelijks gebruik

Onder de motorkap van deze vouwer zit een Snapdragon 855+ processor, een overklokte versie van de Snapdragon 855 die onder meer ook in de S10-reeks, Note 10-reeks, de LG G8 ThinQ, de Pixel 4 en de OnePlus 7 zit. Samen met 8 gigabyte RAM is dat een vlaggenschip-waardige basis.

Samsung Galaxy Z Flip © PVL

Opnieuw moeten we zeggen dat Samsung niet kiest voor de technologie van de bovenste plank (de S20 heeft een Snapdragon 865), maar wel van de 2e hoogste plank. Een jaar geleden zou dat wel het geval geweest zijn.

Maakt dat uit? Neen. Tenzij je de allerhoogste specs wil omdat je een hardcore mobiele gamer/videobewerker/multitasker bent ga je dat niet merken. En vermoedelijk redeneert Samsung dat zowel voor de processor als de camera iets minder nog steeds meer dan goed genoeg is, maar dat zo'n keuzes wel de prijs van de smartphone binnen de perken houdt.

Dit allemaal op punt krijgen in een nieuwe form factor kan alleen door grondig werk en jarenlange ervaring.

Tijdens onze anderhalve week konden we de Z Flip amper op schoonheidsfoutjes betrappen. Geen haperende of crashende apps, geen scherm dat traag opent of lastig doet als de telefoon half open ligt. Het zijn dingen die we hadden verwacht van een toestel van de eerste generatie (we tellen nooit verschenen Galaxy Fold even niet mee). Alleen de app van Lastpass werkte niet naar behoren. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dit allemaal op punt krijgen in een nieuwe form factor kan alleen door grondig werk en jarenlange ervaring.

Waar we ook zeer enthousiast over zijn is de batterij. Met een capaciteit van 3.300 mAh is de Z Flip opnieuw goed uitgerust, maar niet zo goed als de S10 (3.400 mAh) of S20 (5.000 mAh). Maar ook hier geen vuiltje aan de lucht: we komen probleemloos twee werkdagen door. Als we de telefoon om 7.30 uur uit het stopcontact halen dan hebben we bij niet al te intensief gebruik tegen 21.30 uur nog zo'n zestig procent over. Twee dagen zonder opladen is haalbaar.

Nuttig of niet?

Alles bij elkaar is de Samsung Galaxy Z Flip een toestel dat net onder het topsegment van de huidige generatie smartphones zit. Samsung heeft duidelijk werk gemaakt van de afwerking, de schermkwaliteit en ook het vouwproces zelf voelt zo goed aan dat we niet het gevoel hebben dat we met een eerste of tweede generatie product zitten.

We hebben toptechnologie in handen, maar tegelijk voegt het heel weinig toe aan het toestel.

Maar tegelijk moeten we ook zeggen dat ons enthousiasme wat temperde na enkele dagen. Ja, een vouwbare telefoon is geweldig. Maar wat doe je er mee? Van de eerste Fold kan je nog zeggen dat je van een 'gewone' telefoon naar een kleine tablet gaat. De Z Flip zit opgevouwen vooral goed in je broekzak, maar is verder even groot als een gewoon toestel. In een periode dat iedereen thuiswerkt is het misschien nog nuttig om hem te gebruiken om handenvrij te videobellen.

Samsung Galaxy Z Flip © PVL

We hebben toptechnologie in handen, maar tegelijk voegt het heel weinig toe aan het toestel. De vouw is zeker iets om mee uit te pakken bij vrienden of op het werk. Maar daar stopt het, en na een weekje is die nieuwigheid er af.

Maakt dat de telefoon slecht? Ook niet. Maar het doet het prijskaartje van 1.500 euro geen eer aan. Voor minder geld kan je toestellen kopen die beter of even goed zijn uitgerust. Is het vouwmechanisme dan die paar honderd euro verschil waard? Voor sommigen waarschijnlijk wel, maar in dit geval is het nog iets te veel gimmick en iets te weinig nut.

We waren onder de indruk toen Samsung midden februari haar tweede foldable voorstelde en in tegenstelling tot de eerste foldable duiken er voorlopig geen berichten op van toestellen die stuk gaan of waar de beschermlaag makkelijk te verwijderen valt.Laten we daar dan ook mee beginnen: in de anderhalve week dat we het toestel uitprobeerden hebben we op geen enkel moment getwijfeld aan de bouwkwaliteit. Hem stevig openzwieren, duwen op de vouw om weer dicht te plooien, opengevouwen in je broekzak steken en uiteraard heel veel open en dichtklappen, niets gaf ons het gevoel dat het scherm of de scharnier van de Z Flip ons in de steek zou laten.Hoe zit het met de vouw zelf? Die zie je en die voel je, maar ze stoort meestal niet. Samsung pakt het slim aan met een standaard wallpaper die de vouw amper toont. Met een lichtere foto als achtergrond is dat soms wel het geval. Hou je de telefoon recht voor je dan zie je ze niet, kijk je meer langs onder of boven om het scherm dan wel.Ook bij het scrollen voel je dat het oppervlak iets zachter is ter hoogte van de vouw. Maar tegelijk komt het nooit storend over. Het is geen 'bump' waar je over hapert, laat staat dat je pakweg op Tinder de verkeerde swipe maakt omdat het scherm niet vlak genoeg is. Op dat vlak moeten we zeggen dat de Z Flip een toestel van hoogwaardige kwaliteit is en ons doet uitkijken naar mogelijke andere (vouw)vormen.Samsung zegt dat het met de Z Flip eerder op de luxeliefhebber mikt dan op de absolute techneut of de m/v die de zwaarste camera met de beste processor wil hebben. Op designvlak heeft het bedrijf zeker een punt. Op de afwerking van de Z Flip is niets aan te merken. Zo sluit de telefoon bij het openen mooi over het scharnier en dat met een aangenaam premium gevoel.Dichtgevouwen is de Z Flip 17 millimeter dik, open slechts 7,2 millimeter. Dat maakt dat het toestel niet dikker is dan een gewoon toestel en zelfs dichtgevouwen comfortabeler en veel dunner in je broekzak zit dan een pakje sigaretten.Het toestel heeft één 6,7 inch scherm en een kleiner schermpje aan de buitenkant dat zaken als het uur en meldingen laat zien, maar ook dienst kan doen als zoeker wanneer je met de camera achteraan een selfie wil nemen.De Z Flip beschikt achteraan over twee 12 megapixel camera's (wide en ultrawide), en een 10 megapixel frontcamera. Dat lijkt niet spectaculair als je weet dat Samsung gelijk met dit toestel de Galaxy S20 voorstelde, die is uitgerust met oa een 108 megapixel lens. Maar laat je niet misleiden door megapixelcijfers.Ter vergelijking hebben we zowel met de Z Flip als met de OnePlus 7 Pro, een toptoestel van een jaar geleden met een 48 megapixel lens, foto's gemaakt. De kwaliteit ligt dicht bij elkaar, maar de beelden met de Z Flip geven meer helderheid en een tikkeltje meer detail.Wil je die beelden graag zelf vergelijken? Hier kan je de beelden in originele resolutie bekijken. De bestandsnaam geeft aan met welk toestel de foto's werden genomen.Heeft Samsung haar vouwbare telefoon de beste camera van het moment? Neen. Maar hij levert nog steeds uitstekende beelden op en doet het beter dan een topmodel van een jaar geleden.Onder de motorkap van deze vouwer zit een Snapdragon 855+ processor, een overklokte versie van de Snapdragon 855 die onder meer ook in de S10-reeks, Note 10-reeks, de LG G8 ThinQ, de Pixel 4 en de OnePlus 7 zit. Samen met 8 gigabyte RAM is dat een vlaggenschip-waardige basis.Opnieuw moeten we zeggen dat Samsung niet kiest voor de technologie van de bovenste plank (de S20 heeft een Snapdragon 865), maar wel van de 2e hoogste plank. Een jaar geleden zou dat wel het geval geweest zijn.Maakt dat uit? Neen. Tenzij je de allerhoogste specs wil omdat je een hardcore mobiele gamer/videobewerker/multitasker bent ga je dat niet merken. En vermoedelijk redeneert Samsung dat zowel voor de processor als de camera iets minder nog steeds meer dan goed genoeg is, maar dat zo'n keuzes wel de prijs van de smartphone binnen de perken houdt.Tijdens onze anderhalve week konden we de Z Flip amper op schoonheidsfoutjes betrappen. Geen haperende of crashende apps, geen scherm dat traag opent of lastig doet als de telefoon half open ligt. Het zijn dingen die we hadden verwacht van een toestel van de eerste generatie (we tellen nooit verschenen Galaxy Fold even niet mee). Alleen de app van Lastpass werkte niet naar behoren. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dit allemaal op punt krijgen in een nieuwe form factor kan alleen door grondig werk en jarenlange ervaring.Waar we ook zeer enthousiast over zijn is de batterij. Met een capaciteit van 3.300 mAh is de Z Flip opnieuw goed uitgerust, maar niet zo goed als de S10 (3.400 mAh) of S20 (5.000 mAh). Maar ook hier geen vuiltje aan de lucht: we komen probleemloos twee werkdagen door. Als we de telefoon om 7.30 uur uit het stopcontact halen dan hebben we bij niet al te intensief gebruik tegen 21.30 uur nog zo'n zestig procent over. Twee dagen zonder opladen is haalbaar.Alles bij elkaar is de Samsung Galaxy Z Flip een toestel dat net onder het topsegment van de huidige generatie smartphones zit. Samsung heeft duidelijk werk gemaakt van de afwerking, de schermkwaliteit en ook het vouwproces zelf voelt zo goed aan dat we niet het gevoel hebben dat we met een eerste of tweede generatie product zitten.Maar tegelijk moeten we ook zeggen dat ons enthousiasme wat temperde na enkele dagen. Ja, een vouwbare telefoon is geweldig. Maar wat doe je er mee? Van de eerste Fold kan je nog zeggen dat je van een 'gewone' telefoon naar een kleine tablet gaat. De Z Flip zit opgevouwen vooral goed in je broekzak, maar is verder even groot als een gewoon toestel. In een periode dat iedereen thuiswerkt is het misschien nog nuttig om hem te gebruiken om handenvrij te videobellen.We hebben toptechnologie in handen, maar tegelijk voegt het heel weinig toe aan het toestel. De vouw is zeker iets om mee uit te pakken bij vrienden of op het werk. Maar daar stopt het, en na een weekje is die nieuwigheid er af. Maakt dat de telefoon slecht? Ook niet. Maar het doet het prijskaartje van 1.500 euro geen eer aan. Voor minder geld kan je toestellen kopen die beter of even goed zijn uitgerust. Is het vouwmechanisme dan die paar honderd euro verschil waard? Voor sommigen waarschijnlijk wel, maar in dit geval is het nog iets te veel gimmick en iets te weinig nut.