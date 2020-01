Elektronicaconcern Samsung heeft Taemoon Roh aangesteld als nieuwe topman voor zijn smartphonedivisie. Roh volgt in deze functie Koh Dong Jin op, die sinds december 2015 aan het hoofd stond van de afdeling.

Taemoon Roh (52), al meer dan twee decennia in dienst bij de Zuid-Koreaanse techreus, was voorheen de nummer twee van Samsungs smartphonedivisie. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de succesvolle Galaxy-telefoons en -tablets, en staat binnen het bedrijf bekend als iemand met een uitgesproken visie als het aankomt op smartphonefuncties.

Koh Dong Jin blijft leiding geven aan de IT- en Mobile Communications-divisie van Samsung, maar laat de smartphonetak voortaan dus over aan zijn rechterhand Roh. Na de bekendmaking van het nieuws steeg het aandeel van Samsung in Seoel met 2,5 procent, meldt Reuters.

