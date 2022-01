Afgelopen jaar werden er bij Samsung 5,3 keer meer foldables verkocht dan in 2020. Maar het bedrijf plakt daar geen cijfer op waardoor dat veelvoud niets zegt over het succes.

'Belgische verkoop Samsung Galaxy Z vouwbare smartphones overtreft verwachtingen ruimschoots', klinkt het in het persbericht van Samsung. Daarin lezen we dat het bedrijf in België in 2021 maar liefst 5,3 keer meer opvouwbare smartphones verkocht dan in 2020. Specifiek van de Galazy Z Fold3 5G en de Galaxy Z Flip3 5G gingen 4,5 keer meer exemplaren over de toonbank.

Maar is dat veel en is dat een succes? Dat is onduidelijk. Samsung pakt graag uit met de vermenigvuldiging, maar zegt er niet bij hoeveel toestellen het verkocht. Het enige wat we kunnen afleiden uit '5,3 keer meer' is dat als er in 2020 tien vouwbare Samsungs werden verkocht, dat er in 2021 minstens 53 waren.

Samsung België recycleert daarmee het persbericht dat hun internationale collega's vorige week al uitstuurden, aangevuld met een Belgisch 'cijfer'. Daar spreekt men van vier keer meer opvouwbare smartphones. De Belgische markt doet het vermoedelijk dus iets beter dan de rest.

Samsung grijpt haar communicatie ook aan om te benadrukken dat veel mensen overstappen naar Samsung, net omwille van de foldable. Ook hier vergeet het bedrijf te vermelden om hoeveel mensen dat dan wel gaat. Het gaat er ook aan voorbij dat Motorola, Huawei, Xiaomi en anderen ook vouwbare toestellen hebben. Al zijn de meesten daarvan niet in België te koop.

Eerste foldables pas in februari 2020

Tegelijk wordt ook melding gemaakt van het innovatietraject, waarbij Samsung de eerste Galaxy Fold in 2019 op de markt bracht. Ook dat verdient een stevige nuance die ook gevolgen had voor de cijfers voor de Belgische markt.

De Galaxy Fold zou aanvankelijk vanaf 3 mei 2019 naar België komen voor een stevige 2.020 euro. Maar naarmate de telefoon wereldwijd beschikbaar werd, doken ook de eerste defecten op bij verschillende testtoestellen. Daardoor werd de verkoop gepauzeerd tot Samsung het toestel beter op punt kreeg. Tegen dat de Fold in september 2019 weer op de markt kwam, deelde Samsung mee dat dat niet in België zou zijn. Begin 2020 kwam het toestel wel naar Nederland.

Pas eind februari 2020 kwam er in België voor het eerst een vouwbare Smartphone op de markt, de Galaxy Z Flip die sinds 21 februari 2020 te koop was.

Samengevat moeten we dus benadrukken dat de hoera-stemming van Samsung zeer relatief is. Ongetwijfeld heeft de grootste smartphoneverkoper van het land in combinatie met stevige marketingbudgetten heel wat meer toestellen verkocht dan in 2021. Maar 2020 was pas het eerste jaar dat in België een vouwbare Samsung te koop was. Dat er in 2021, met meer toesteltypes en meer voorraad, het X-keer beter gaat, is dan ook weinigzeggend over de verkoop op zich. Mogelijk zijn er het honderdduizenden, mogelijk zijn het er 53. Dat het bedrijf daar geen indicatie over geeft, doet vermoeden dat het eerder bij het laatste zal liggen.

