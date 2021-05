Samsung doet niet mee met het Mobile World Congress (MWC) eind juni vanwege zorgen over het coronavirus. Het bedrijf is wel van plan om online deel te nemen aan het evenement.

'De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, partners en klanten is onze eerste prioriteit, dus hebben we besloten om ons terug te trekken uit het persoonlijk exposeren op het MWC van dit jaar', aldus het bedrijf in een verklaring. 'We kijken ernaar uit om virtueel deel te nemen en te blijven samenwerken met GSMA en branchepartners om nieuwe mobiele ervaringen te bevorderen.'

GSMA, de organisator van de beurs, liet in september weten dat het event tussen 28 juni en 1 juli zou doorgaan, hetzij met minder bezoekers dan andere jaren. In februari maakte de organisatie bekend dat het op veertig- tot vijftigduizend deelnemers mikt. Die hoeven niet gevaccineerd te zijn, maar moeten wel een negatieve test kunnen voorleggen.

Desondanks hebben verschillende grote namen intussen wel afgezegd. Onder meer Google, Sony, Nokia en Ericsson hebben al aangekondigd dat ze zich terugtrekken uit MWC vanwege bezorgdheid over de verspreiding van COVID-19. Samsung is de volgende grote naam op die lijst.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

