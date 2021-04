Na Ericsson, Nokia, Sony en Oracle zegt ook Google af voor de nieuwe versie van het Mobile World Congress vlak voor de zomer.

Google wijst in een verklaring naar reisbeperkingen en protocollen waardoor het besluit om geen stand te nemen op MWC dit jaar. Het benadrukt wel de samenwerking met GSMA, de sectorvereniging die MWC organiseert, en hoopt volgend jaar wel aanwezig te kunnen zijn.

Google is een zoveelste grote naam die afzegt voor het Mobile Congress. MWC kondigde in september aan dat het haar editie van 2021 zou uitstellen naar eind juni. Vorige maand herbevestigde de organisatie die intentie, met de nuance dat het mikt op 40.000-50.000 deelnemers. Dat is veel, maar veel minder dan de 110.000 bezoekers uit 2019.

MWC vraagt geen vaccinatiebewijs, maar wil dat mensen voldoende getest worden. Op die plannen kwam al kritiek. Sommigen vrezen dat MWC een broeihaard kan worden voor nieuwe besmettingen. Mensen die enkele dagen in Barcelona blijven en vervolgens weer naar hun thuisland terugkeren.

Centen Vs. veiligheid

Organisator GSMA heeft nog geen aanpassingen of reactie op de afwezigheid van de grote namen gegeven. Gezien er stevige budgetten gepaard gaan met MWC lijkt het aannemelijk dat de organisatoren zo lang mogelijk mikken op een fysiek event. Want iedereen die betrokken is bij de organisatie, ook de stad Barcelona en de lokale horeca, heeft er baat bij dat de beurs kan doorgaan. Dat grote namen als Ericsson, Nokia en Google afzeggen, geeft wel aan dat de technologiesector niet op dezelfde lijn zit als de beursorganisatie.

Ook vorig jaar was dat het geval. Vrijwel elke grote organisatie gaf in januari en februari aan niet naar Barcelona af te zakken door de opmars van het coronavirus. Pas midden februari, twee weken voor het event, kwam het tot een annulatie.

