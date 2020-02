Een tegenvaller voor Samsung: doordat bij een medewerker het coronavirus is aangetroffen, heeft Samsung een smartphonefabriek in Zuid-Korea moeten sluiten. In de fabriek wordt de Galaxy Z Flip geproduceerd, de gloednieuwe vouwbare telefoon van de elektronicareus.

Het gaat volgens Cnet om een fabriek van Samsung in Gumi, iets ten noorden van de miljoenenstad Daegu. De besmetting met het coronavirus werd zaterdag vastgesteld bij een medewerker van de wireless division, een onderdeel van de productie-unit van de Samsung Galaxy Z Flip.

Het is niet de eerste keer dat het coronavirus de technologiesector treft. Zo werd in Barcelona de volledige telecombeurs MWC in afgeblazen die deze week had moeten plaatsvinden. Apple gaf vorige week dan weer een omzetwaarschuwing voor het lopende kwartaal, onder meer omdat de uitbraak van het nieuwe coronavirus een impact heeft op de iPhone-productie in China.

Update 14u20: De Korea Times meldt dat de fabriek in Gumi de productie in de loop van maandag, na een grondige ontsmetting, weer heeft hervat. De afdeling waar het personeelslid positief werd getest, blijft wel nog een tijd gesloten. Samsung verwacht dat de impact van de tijdelijke sluiting klein zal zijn.

