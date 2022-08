Ondanks een terugvallende smartphonemarkt heeft Samsung stevige ambities met haar vouwbare toestellen. Dit jaar mikt het op tien miljoen toestellen. Tegen 2025 moet dat nog hoger liggen.

Samsung stelt deze week haar nieuwste foldables voor, de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4. Twee toestellen in het premium segment met een scherm dat opvouwbaar is.

Aan Koreaanse journalisten zei TM Roh, hoofd van de MX business bij Samsung, de mobiele afdeling, dat de foldables elk jaar worden verbeterd, maar ook dat het bedrijf zeker genoeg onderdelen heeft om de toestellen ook te maken, zo schrijft ZDNet. Zo zou de piek van het onderdelen tekort achter ons liggen en verwacht het een normalisatie naar volgend jaar toe.

Tegelijk zegt Samsung dat het dit jaar tien miljoen foldables wil verkopen. Tegen 2025 moeten de toestellen bij Samsung goed zijn voor de helft van alle premium smartphones.

Dat is ambitieus als je weet dat de telefoonverkoop dit jaar achteruit gaat. Gartner verwacht een terugval van 7,1 procent. Maar volgens Samsung blijft de vraag naar premium toestellen hoog in mature markten. Tegelijk is tien miljoen een relatief getal als je weet dat Samsung vorig jaar 235,7 miljoen smartphones verkocht volgens marktanalist IDC.

