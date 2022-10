Door de strengere sancties van de VS gaat Apple toch niet in zee met YMTC.

Vorige week legde de VS sancties op aan een aantal Chinese bedrijven, waardoor deze niet mogen samenwerken met Amerikaanse bedrijven. Een van die bedrijven is YMTC (Yangtze Memory Technologies Co) waar Apple van plan was om vanaf dit jaar geheugenchips (NAND flash memory) af te nemen voor de iPhones op de Chinese markt.

De Japanse zakenkrant Nikkei schrijft nu op basis van eigen bronnen dat Apple die plannen door de sancties on hold zet. Aanvankelijk was het de bedoeling om geheugenchips van YMTC in veertig procent van de Chinese iPhones te voorzien.

Analisten die Reuters contacteerden reageren dubbel. Enerzijds gaat het om een relatief kleine speler in de totale productie van de iPhone, waardoor het weinig impact op Apple zelf verwacht. Anderzijds zijn er ook analisten die stellen dat zulke sancties Apple beperken in het diversifiëren van haar leveranciers.

Uitwijken naar andere landen

De relaties tussen de VS en China zijn al een tijdlang troebel wat al jaren gepaard gaat met sancties en regels die de handel bemoeilijken. In de marge daarvan valt op dat Apple niet langer vooral in China produceert. Het verhuisde recent nog de productie van iPads, MacBooks, Airpods en iPhones (deels) naar Vietnam en India om zo minder onderhevig te zijn van de diplomatieke relaties.

