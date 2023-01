Verlichtingsspecialist Signify heeft de Philips Hue Sync TV-app uitgebracht. Daarmee breng je Ambilight-achtige lichteffecten naar bepaalde tv-modellen van Samsung. Aan de app hangt wel een stevig prijskaartje van 129,99 euro.

Net als Ambilight, standaard aanwezig op veel Philips-tv's, zorgt de Hue Sync TV-app voor een lichtsynchronisatie-ervaring tijdens het gamen of bekijken van een film. De lichteffecten worden evenwel niet door de tv zelf geprojecteerd (via led's op het achterpaneel), maar via afzonderlijk aan te schaffen Hue-lampen, zoals de Play Lichtbalk of een Hue Lightstrip.

Lees ook onze review van Hue Play Sync Box: sfeerlicht op maat van je tv

De lichtsynchronisatie werkt met alles wat op de tv kan worden afgespeeld, inclusief native apps als Netflix en Disney+. Dat is een belangrijkste voordeel van de app ten opzichte van de bestaande Philips Hue Play HDMI-synchronisatiebox (richtprijs: 269,99 euro), waarmee je niet kan synchroniseren met smart tv-apps.

De Philips Hue Sync TV-app is te downloaden op Samsung QLED-televisies uit de Q60-reeks of hoger. De prijs bedraagt zoals gezegd nét geen 130 euro.

Net als Ambilight, standaard aanwezig op veel Philips-tv's, zorgt de Hue Sync TV-app voor een lichtsynchronisatie-ervaring tijdens het gamen of bekijken van een film. De lichteffecten worden evenwel niet door de tv zelf geprojecteerd (via led's op het achterpaneel), maar via afzonderlijk aan te schaffen Hue-lampen, zoals de Play Lichtbalk of een Hue Lightstrip.De lichtsynchronisatie werkt met alles wat op de tv kan worden afgespeeld, inclusief native apps als Netflix en Disney+. Dat is een belangrijkste voordeel van de app ten opzichte van de bestaande Philips Hue Play HDMI-synchronisatiebox (richtprijs: 269,99 euro), waarmee je niet kan synchroniseren met smart tv-apps.De Philips Hue Sync TV-app is te downloaden op Samsung QLED-televisies uit de Q60-reeks of hoger. De prijs bedraagt zoals gezegd nét geen 130 euro.