Bedrijfssoftwaremaker Salesforce.com heeft de overname van Slack helemaal afgerond. Salesforce wil Slack uitbouwen tot een werkplekapp voor samenwerkingen tussen bedrijven.

In december vorig jaar raakte bekend dat Salesforce zo'n 27,7 miljard dollar neertelde voor samenwerkingsapp Slack. De Amerikaanse mededingingsautoriteiten keurden de deal deze week goed, waardoor de overname nu helemaal rond is.

Meteen maakt Salesforce ook duidelijk wat het van plan is met de app die vooral onder zakelijke gebruikers populair is. Bedrijven gebruiken Slack nu hoofdzakelijk als een interne tool om collega's vlotter met elkaar te laten communiceren, bijvoorbeeld in aparte kanalen die opgebouwd zijn rond teams, onderwerpen of concrete projecten. Salesforce wil die functionaliteit nu verder gaan uitbreiden. Zo moeten Slack-kanalen op termijn uitgroeien tot hubs die alle e-mails, telefoongesprekken en videoconferenties kunnen vervangen. En dan niet alleen interne gesprekken, maar evengoed ook communicatie die bijvoorbeeld plaatsvindt tussen een verkoopteam dat een deal sluit met een inkoopteam bij een ander bedrijf.

Slack breekt zo dus uit het interne keurslijf en moet zo dus samenwerking gaan faciliteren over de bedrijfsgrenzen heen. Leg die puzzelstukken samen en je komt uit op iets als Teams: iets wat door Microsoft deels opgezet werd net om het snel populair wordende Slack te counteren. Slack lijkt zo met andere woorden een sterkere uitdager te gaan worden voor de Teams-app die in de pandemie duidelijk aan populariteit won. Teams wordt ook een integraal onderdeel van Windows 11, wat illustreert dat Microsoft het gaspedaal rond cloud collaboration verder induwt.

'Integratie met Teams blijft mogelijk'

In verschillende Amerikaanse interviews haastte Salesforce zich wel om te benadrukken dat integratie met Microsoft Teams wel mogelijk zal blijven. 'We zullen met iedereen integreren - Microsoft en Salesforce, natuurlijk, maar ook ServiceNow en Workday, en min of meer iedereen die je maar kunt bedenken', zegt Slack Chief Executive Stewart Butterfield. Momenteel werken al duizenden externe apps samen met Slack, bijvoorbeeld om documenten te delen of te ondertekenen (Google Drive, Docusign etc) of om externe videocalls snel op te zetten (bijvoorbeeld Jit.si).

Het belooft hoe dan een boeiende strijd te worden, zeker nu ook Zoom - ja, de videogesprekken die u leerde kennen bij het begin van de pandemie - zichzelf meer wil uitbouwen tot dé softwaretool voor de werkplek.

In december vorig jaar raakte bekend dat Salesforce zo'n 27,7 miljard dollar neertelde voor samenwerkingsapp Slack. De Amerikaanse mededingingsautoriteiten keurden de deal deze week goed, waardoor de overname nu helemaal rond is.Meteen maakt Salesforce ook duidelijk wat het van plan is met de app die vooral onder zakelijke gebruikers populair is. Bedrijven gebruiken Slack nu hoofdzakelijk als een interne tool om collega's vlotter met elkaar te laten communiceren, bijvoorbeeld in aparte kanalen die opgebouwd zijn rond teams, onderwerpen of concrete projecten. Salesforce wil die functionaliteit nu verder gaan uitbreiden. Zo moeten Slack-kanalen op termijn uitgroeien tot hubs die alle e-mails, telefoongesprekken en videoconferenties kunnen vervangen. En dan niet alleen interne gesprekken, maar evengoed ook communicatie die bijvoorbeeld plaatsvindt tussen een verkoopteam dat een deal sluit met een inkoopteam bij een ander bedrijf.Slack breekt zo dus uit het interne keurslijf en moet zo dus samenwerking gaan faciliteren over de bedrijfsgrenzen heen. Leg die puzzelstukken samen en je komt uit op iets als Teams: iets wat door Microsoft deels opgezet werd net om het snel populair wordende Slack te counteren. Slack lijkt zo met andere woorden een sterkere uitdager te gaan worden voor de Teams-app die in de pandemie duidelijk aan populariteit won. Teams wordt ook een integraal onderdeel van Windows 11, wat illustreert dat Microsoft het gaspedaal rond cloud collaboration verder induwt.In verschillende Amerikaanse interviews haastte Salesforce zich wel om te benadrukken dat integratie met Microsoft Teams wel mogelijk zal blijven. 'We zullen met iedereen integreren - Microsoft en Salesforce, natuurlijk, maar ook ServiceNow en Workday, en min of meer iedereen die je maar kunt bedenken', zegt Slack Chief Executive Stewart Butterfield. Momenteel werken al duizenden externe apps samen met Slack, bijvoorbeeld om documenten te delen of te ondertekenen (Google Drive, Docusign etc) of om externe videocalls snel op te zetten (bijvoorbeeld Jit.si). Het belooft hoe dan een boeiende strijd te worden, zeker nu ook Zoom - ja, de videogesprekken die u leerde kennen bij het begin van de pandemie - zichzelf meer wil uitbouwen tot dé softwaretool voor de werkplek.