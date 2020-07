Een abonnementendienst die de felgeplaagde geautomatiseerde voederbak aan de praat moest houden, blijkt een maat voor niets.

Een laatste poging om de door de cloud aangestuurde voederbakjes van Petnet in de lucht te houden, begint eerder op oplichterij te lijken. De geautomatiseerde voederbak, die bij lancering drukbezette huisdiereigenaars beloofde dat hij op gezette tijden voer voor de beestjes zou voorzien, werd dit jaar geplaagd door een reeks storingen. Petnet's SmartFeeder werkt echter niet gewoon met een timer, maar via de cloud, waardoor de toestellen bijwijlen eerder dure bakstenen bleken.

Bij een storing in februari meldden gebruikers al dat hun dieren honger leden omdat de toestellen een tijdlang offline gingen. Een patch kwam een week later, maar vanaf maart blokkeerden een reeks SmartFeeders opnieuw. Eind april melde Petnet dat het door de coronacrisis geen nieuwe investeringen meer vond en dat het dus de boeken dicht zou doen. In al die tijd was het bedrijf zelf, of dienst helpdesk, bijzonder moeilijk te bereiken.

In een laatste poging om de toestellen in de lucht te houden, vroeg Petnet eind mei aan gebruikers om een abonnement te betalen van vier dollar per maand, of dertig dollar per jaar. Dat zou in principe genoeg moeten zijn om de servers in de lucht te houden en de bakjes zo aan de praat te krijgen.

De klanten die na al die tijd toch nog het vertrouwen hadden, betaalden dat abonnement echter grotendeels tevergeefs, nu blijkt dat de dingen nog altijd niet werken. Gebruikers melden op Twitter en aan techsite Ars Technica dat ze hun account niet kunnen openen, ondanks het betalen van de toelage. Voor enkele gebruikers werken de voederbakken weer, al is de app onbereikbaar, maar veel anderen klagen dat het toestel opnieuw blokkeert. Petnet zelf is niet bereikbaar voor commentaar of ondersteuning.

Een laatste poging om de door de cloud aangestuurde voederbakjes van Petnet in de lucht te houden, begint eerder op oplichterij te lijken. De geautomatiseerde voederbak, die bij lancering drukbezette huisdiereigenaars beloofde dat hij op gezette tijden voer voor de beestjes zou voorzien, werd dit jaar geplaagd door een reeks storingen. Petnet's SmartFeeder werkt echter niet gewoon met een timer, maar via de cloud, waardoor de toestellen bijwijlen eerder dure bakstenen bleken. Bij een storing in februari meldden gebruikers al dat hun dieren honger leden omdat de toestellen een tijdlang offline gingen. Een patch kwam een week later, maar vanaf maart blokkeerden een reeks SmartFeeders opnieuw. Eind april melde Petnet dat het door de coronacrisis geen nieuwe investeringen meer vond en dat het dus de boeken dicht zou doen. In al die tijd was het bedrijf zelf, of dienst helpdesk, bijzonder moeilijk te bereiken.In een laatste poging om de toestellen in de lucht te houden, vroeg Petnet eind mei aan gebruikers om een abonnement te betalen van vier dollar per maand, of dertig dollar per jaar. Dat zou in principe genoeg moeten zijn om de servers in de lucht te houden en de bakjes zo aan de praat te krijgen. De klanten die na al die tijd toch nog het vertrouwen hadden, betaalden dat abonnement echter grotendeels tevergeefs, nu blijkt dat de dingen nog altijd niet werken. Gebruikers melden op Twitter en aan techsite Ars Technica dat ze hun account niet kunnen openen, ondanks het betalen van de toelage. Voor enkele gebruikers werken de voederbakken weer, al is de app onbereikbaar, maar veel anderen klagen dat het toestel opnieuw blokkeert. Petnet zelf is niet bereikbaar voor commentaar of ondersteuning.