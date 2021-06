Na een woelig 2020 is de verkoop van smartphones begin dit jaar met een kwart gestegen. Samsung neemt opnieuw de leiderspositie over van Apple.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 26 procent meer smartphones verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor telefoons in het algemeen gaat het om een stijging van 22 procent zegt analistenbureau Gartner.

Stijging door daling vorig jaar

Dat is een stevige toename, maar Gartner nuanceert zelf dat die percentages abnormaal hoog zijn omdat de verkoop begin vorig jaar stevig was gedaald door het begin van de coronacrisis. Tegelijk halen mensen uitgestelde aankopen in nu hun vooruitzichten beter zijn.

In de smartphonemarkt is Samsung opnieuw marktleider gevolgd door Apple, Xiaomi, Vivo en OPPO. Wat opvalt is dat de top vijf vandaag 69 procent van de markt in handen heeft. Een jaar geleden was dat nog 57 procent. Intussen is de verkoop bij Huawei verder stilgevallen en verdwijnt het bedrijf volledig uit de top vijf. Ook LG zakt stevig terug, dat bedrijf maakte pas nog bekend dat het zou stoppen met smartphones.

Vendor 1Q21 Units 1Q21 Market Share (%) 1Q20 Units 1Q20 Market Share (%) Samsung 76,611.0 20.3 55,332.6 18.4 Apple 58,550.8 15.5 40,920.1 13.6 Xiaomi 48,938.6 12.9 29,678.4 9.9 Vivo 38,715.2 10.2 22,324.4 7.4 OPPO 38,393.2 10.2 23,948.9 8.0 Others 116,781.7 30.9 127,836.7 42.6 Total 377,990.7 100.0 300,041.1 100.0

Bron: Gartner. Cijfers zijn mogelijk afgerond.

Apple-Samsung

In het vierde kwartaal was Apple nog de marktleider, maar verliest die positie opnieuw aan Samsung. Een kwartaalrangschikking is op dat vlak echter relatief. Apple deed het eind vorig jaar goed door de lancering van de nieuwe iPhone, steevast een moment dat het bedrijf piekt in verkopen. Samsung kon het afgelopen kwartaal volgens Gartner vooral marktaandeel terugwinnen door goede verkoopcijfers met goedkope toestellen onder de 150 dollar en door haar topmodel de Galaxy S21 begin dit jaar al uit te brengen.

Gartner merkt tot slot op dat de smartphonemarkt momenteel nog geen last heeft van het wereldwijde chiptekort. Maar het waarschuwt wel dat dat nog kan komen en dat kan er voor zorgen dat de gemiddelde prijzen van toestellen omhoog gaan.

