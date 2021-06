LG heeft deze week zijn laatste smartphones gebouwd. Dat melden verschillende Koreaanse media. De fabrieken schakelen onder meer over op huishoudapparatuur.

De switch zat er al een tijdje aan te komen. Na hints in januari dat de smartphonedivisie van LG wel erg verlieslatend was, kondigde het bedrijf in april aan dat het er de stekker uit zou trekken. In eerste instantie was die sluiting gepland voor eind juli.

Volgens rapporten uit Zuid-Korea is de productie van telefoons en tablets ondertussen gestopt. De Vietnamese fabriek waar de meeste van de toestellen werden gebouwd wordt volledig omgevormd om huishoudapparatuur te maken. Andere fabrieken waren al overgeschakeld naar het bouwen van televisies en andere elektronische apparatuur. In tegenstelling tot smartphones, waar LG al jaren verlies maakte, doen de huishoudapparaten van LG het wel goed. De Koreaanse techreus zou op weg zijn om 's werelds grootste leverancier in deze markt te worden, met verkopen van 6,3 miljard dollar in het tweede kwartaal van dit jaar.

LG heeft gezegd dat het bestaande toestellen nog wel blijft ondersteunen. De premium modellen zullen nog drie jaar lang updates ontvangen, inclusief nieuwe versies van Android, tot Android 13. Goedkopere toestellen, zoals de LG Stylo uit 2020, komen nog in aanmerking voor twee OS-updates.

