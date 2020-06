Luidsprekerspecialist Sonos is maandagavond begonnen met de distributie van zijn nieuwe S2-software. Die ondersteunt onder meer audio in een hogere geluidskwaliteit en biedt een handige Room Groups-functie. Gebruikers die zowel oudere als nieuwe Sonos-speakers bezitten, komen wel voor een lastige keuze te staan.

Hoewel Sonos al zo'n vijftien jaar producten voor multiroom-audiosystemen maakt, werden al die toestellen nog steeds bediend via dezelfde Sonos-app. Daar kwam gisteren dus verandering in. Gloednieuwe Sonos-producten zullen uitsluitend nog te controleren zijn via het S2-platform. Het gaat dan met name om de Sonos Five, de Sonos Arc en Sonos Sub van de derde generatie, die vanaf woensdag 10 juni in de winkel liggen. De Arc-soundbar biedt Dolby Atmos-geluid, en dat wordt bijvoorbeeld alleen door het S2-besturingssysteem ondersteund.

Niet voor speakers van het eerste uur

Er zijn ook een heleboel luidsprekers die zowel met de S2-software als met de oude Sonos-app werken. Die laatste luistert voortaan overigens naar de naam Sonos S1, en is te herkennen aan een zilverkleurig icoontje (de S2-app kleurt goud). Wie uitsluitend S2-compatibele speakers bezit, heeft echter geen reden om vast te houden aan de S1-software en stapt beter over. Alleen dan kom je immers in aanmerking voor de nieuwe functies van dit platform; de oude S1-software ontvangt in de toekomst louter nog bugfixes en beveiligingsupdates.

Lastig wordt het pas wanneer je multiroom-audiosysteem zowel recente(re) Sonos-speakers als modellen van het 'eerste uur' bevat. Er zijn namelijk nog heel wat producten in omloop die niét-compatibel zijn met het S2-platform. Het gaat daarbij om de verschillende Zone Players, de Connect en Connect:Amp van de eerste generatie, de oorspronkelijke Play:5 (Gen 1) en de wat in onbruik geraakte CR200-afstandsbediening en zogeheten Bridge.

Inruilen of splitsen?

Die apparaten laten zich niét integreren in de nieuwe S2-omgeving. Als gebruiker kun je in zo'n geval drie dingen doen: je laat de update voor wat ie is en blijft het Sonos S1-ecosysteem gebruiken (maar mist daardoor nieuwe functies), je ruilt je oudste hardware in voor nieuwere componenten (Sonos heeft hiervoor een Trade Up-programma met 30 procent korting) of: je splitst je multiroom-audiosysteem in twee afzonderlijke netwerken: eentje dat je met de S1-app bedient, en een dat op het S2-platform draait.

Voor veel Sonos-klanten zal de laatste optie de meest aantrekkelijke zijn, ook al betekent dat misschien dat je een of meerdere speakers zult moeten verhuizen. Die oudere Connect in je woonkamer kan immers niet langer perfect synchroon muziek afspelen met pakweg een Sonos One.

Onnodig moeilijk

Tot onze verbazing maakt Sonos het de gebruiker echter onnodig moeilijk om het bestaande systeem op te splitsen in twee afzonderlijke netwerken. Wie niet-compatibele speakers bezit krijgt na het starten van de S2-app doodleuk de boodschap dat er twee (?) opties zijn: het systeem bedienen met de S1-controller, of een nieuw systeem installeren met de S2-app. Alleen... weigert die app te openen zolang er een niet-compatibel product wordt gedetecteerd. (Even de stekker eruit trekken, biedt overigens geen soelaas.) Hoe het zit met optie drie, het splitten van het systeem, dat moet de gebruiker kennelijk zelf maar uitzoeken. Netjes is anders, en bovendien roept Sonos hiermee ongetwijfeld een stormvloed aan helpdesktelefoontjes over zich af, van klanten die bij de installatie muurvast lopen.

De oplossing in een notendop: in de oude S1-app voor iOS en Android zit ergens, tamelijk goed verstopt onder Systeemtools, een functie om niet-compatibele luidsprekers uit het netwerk te verwijderen en te resetten naar de fabrieksinstellingen. Pas nadat dat gebeurd is, schiet de S2-update verder in gang. Achteraf kan je de verwijderde component als een volledig 'nieuwe' luidspreker integreren in het S1-netwerk dat je met de oude app bedient.

Sonos verdient geen schoonheidsprijs voor deze oplossing. We hopen dan ook op een snelle update van de S2-app die ook voor de 'splitsers' onder de Sonos-gebruikers een propere installatie-oplossing biedt.

De nieuwe Sonos S2-app is beschikbaar voor iOS, Android, Windows-pc's en macOS-computers.

Wie zijn systeem wil opsplitsen in twee netwerken, wordt door de S2-app aan zijn lot overgelaten. © Sonos

