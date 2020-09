Een kleine week na Microsoft heeft nu ook Sony de prijzen en lanceerdatum van zijn nieuwe spelconsole bekendgemaakt. Bij ons verschijnt de PlayStation 5 op 19 november, in de VS, Japan en enkele andere regio's kunnen gamers het toestel een week eerder op de kop tikken.

Sony introduceert twee modellen van de PlayStation 5. De topuitvoering krijgt een richtprijs mee van 499,99 euro terwijl het instapmodel voor 399,99 euro over de toonbank gaat. Het enige verschil is dat de duurste versie voorzien is van een 4K Ultra HD Blu-rayspeler voor speelfilms en uiteraard games op schijfjes. Bij de goedkopere en ook wat slankere Digital Edition downloadt of streamt de gebruiker alle content via het internet.

Lastig kiezen

Met net geen 500 euro kost de (duurste) PlayStation 5 exact hetzelfde als de Xbox Series X, het topmodel van Microsoft. Die console komt op 10 november op de markt, samen met zijn kleinere broer, de Xbox Series X (van 300 euro).

Een nieuwe spelconsole kiezen kan dus wel eens lastig worden deze herfst, al nemen gamers die beslissing doorgaans voor een groot deel op basis van de beschikbare spellen. Sony onthulde deze week alvast een aantal nieuwe titels die eraan staan te komen voor de PS5. Enkele blikvangers zijn Final Fantasy XVI, Fortnite, Hogwarts Legacy, Devil May Cry 5 SE en een nieuwe God of War. Zijn onmiddellijk beschikbaar bij de lancering: Astro's Playroom (voorgeïnstalleerd), Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy - A Big Adventure, Demon's Souls en Destruction AllStars.

Intussen heeft Sony ook de prijzen van de accessoires voor de PlayStation 5 bekendgemaakt. Een extra DualSense Wireless Controller kost 69,99 euro, een draadloze Pulse 3D-headset 99,99 euro, een HD-camera 59,99 euro, de Media Remote 29,99 euro en het DualSense-oplaadstation eveneens 29,99 euro.

