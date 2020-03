Group MC, LRM en het management van Sparkcentral kopen de Amerikaanse aandeelhouders uit. Daarmee is Sparkcentral, in een kleinere vorm, weer volledig Belgisch.

Group MC en LRM investeren samen 2,5 miljoen in het bedrijf. Tegelijk met het management van het bedrijf nemen ze ook de aandelen over van de twee Amerikaanse investeerders Split Rock Partners en Jackson Square Ventures.

Split Rock Partners en Jackson Square Ventures waren rond 2016 nog hoofdaandeelhouder van het bedrijf en investeerden samen met LRM dat jaar nog 20 miljoen dollar in het bedrijf. Het totale durfkapitaal van Sparkcentral lag toen op 37,5 miljoen dollar.

De 2,5 miljoen euro die nu wordt geïnvesteerd is voor alle duidelijkheid niet het bedrag dat wordt betaald aan de Amerikaanse aandeelhouders, dat bedrag wordt niet bekendgemaakt. Maar gezien Sparkcentral haar Amerikaanse activiteiten terugplooit lijkt het er op dat Split Rock Partners en Jackson Square Ventures geen grote winsten naar huis nemen uit hun investering.

Amerikaans avontuur

Maar de stevige investeringen waren geen garantie op succes. Het bedrijf moest groeien, maar tegelijk was er een groot verloop van talent in de VS en een aantal Amerikaanse klanten vertrokken weer. In 2017 werd daarom besloten om de ontwikkeling van Sparkcentral weer naar België, specifiek de Hasseltse Corda Campus, te brengen.

In 2018 volgde een nieuwe kapitaalronde van de Amerikaanse aandeelhouders waarbij werd aangedrongen om oprichter en CEO Davy Kestens te vervangen door Joe Gagnon. Onder nieuw management ging het beter, maar de groei leek vooral in Europa te zitten, waar Christoph Neut sinds 2016 de leiding had als vicepresident EMEA.

In het najaar van 2019 werd besloten om de vijftienkoppige structuur in de VS af te bouwen. "We hebben de kostenbasis in de VS naar beneden gehaald," legt Christoph Neut, sinds vorige maand CEO, uit aan Data News.

"De technische ontwikkeling zat al langer terug in Hasselt, maar nu zitten ook HR, marketing, customer success en andere activiteiten weer in Europa. Vandaag zitten er nog 5-6 mensen voor ons in de VS die hoofdzakelijk sales en account management doen."

Bijna break-even

Neut zit die transitie als een nieuw hoofdstuk. "We laten het verleden achter ons. Met alle aanpassingen zitten we nu in een normale kostenstructuur voor een normaal groeibedrijf. Dat was een beetje scheefgetrokken in de VS en zelf ben ik daar heel nuchter in: als je niet break-even of winstgevend bent, dan ben je niet leefbaar."

Volgens Neut is zijn bedrijf momenteel bijna break-even. "We zijn er heel dichtbij. Een deel van de oefening is om operationeel de juiste kostenstructuur te hebben en uiteraard is het de bedoeling om op termijn te groeien en op eigen benen te kunnen staan."

Meer volume door Coronacrisis

Sparkcentral specialiseert zich in communicatie tussen bedrijven en hun klanten via Messenger en WhatsApp met behulp van chatbots. Ook zijn bedrijf merkt daarom de impact van de pandemie die covid-19 veroorzaakt. Al is die niet noodzakelijk negatief.

"Alle klanten hebben hogere volumes in messaging. Mensen hebben nood aan informatie en de klassieke wegen zijn overbelast, dus messaging zit in de lift. Maar we zien twee types van klanten: zij die meer volumes zien en nu meer verkopen, bijvoorbeeld online retail. Maar helaas ook klanten in hospitality en luchtvaart waar er ook meer volumes zijn, maar waar de verkoop momenteel stil ligt."

In het kader daarvan werkt het bedrijf ook mee met een initiatief van Facebook om haar software tijdelijk gratis ter beschikking te stellen aan bepaalde overheden en NGO's die kampen met veel vragen van het grote publiek.

Group MC en LRM investeren samen 2,5 miljoen in het bedrijf. Tegelijk met het management van het bedrijf nemen ze ook de aandelen over van de twee Amerikaanse investeerders Split Rock Partners en Jackson Square Ventures.Split Rock Partners en Jackson Square Ventures waren rond 2016 nog hoofdaandeelhouder van het bedrijf en investeerden samen met LRM dat jaar nog 20 miljoen dollar in het bedrijf. Het totale durfkapitaal van Sparkcentral lag toen op 37,5 miljoen dollar.De 2,5 miljoen euro die nu wordt geïnvesteerd is voor alle duidelijkheid niet het bedrag dat wordt betaald aan de Amerikaanse aandeelhouders, dat bedrag wordt niet bekendgemaakt. Maar gezien Sparkcentral haar Amerikaanse activiteiten terugplooit lijkt het er op dat Split Rock Partners en Jackson Square Ventures geen grote winsten naar huis nemen uit hun investering.Maar de stevige investeringen waren geen garantie op succes. Het bedrijf moest groeien, maar tegelijk was er een groot verloop van talent in de VS en een aantal Amerikaanse klanten vertrokken weer. In 2017 werd daarom besloten om de ontwikkeling van Sparkcentral weer naar België, specifiek de Hasseltse Corda Campus, te brengen.In 2018 volgde een nieuwe kapitaalronde van de Amerikaanse aandeelhouders waarbij werd aangedrongen om oprichter en CEO Davy Kestens te vervangen door Joe Gagnon. Onder nieuw management ging het beter, maar de groei leek vooral in Europa te zitten, waar Christoph Neut sinds 2016 de leiding had als vicepresident EMEA.In het najaar van 2019 werd besloten om de vijftienkoppige structuur in de VS af te bouwen. "We hebben de kostenbasis in de VS naar beneden gehaald," legt Christoph Neut, sinds vorige maand CEO, uit aan Data News."De technische ontwikkeling zat al langer terug in Hasselt, maar nu zitten ook HR, marketing, customer success en andere activiteiten weer in Europa. Vandaag zitten er nog 5-6 mensen voor ons in de VS die hoofdzakelijk sales en account management doen."Neut zit die transitie als een nieuw hoofdstuk. "We laten het verleden achter ons. Met alle aanpassingen zitten we nu in een normale kostenstructuur voor een normaal groeibedrijf. Dat was een beetje scheefgetrokken in de VS en zelf ben ik daar heel nuchter in: als je niet break-even of winstgevend bent, dan ben je niet leefbaar."Volgens Neut is zijn bedrijf momenteel bijna break-even. "We zijn er heel dichtbij. Een deel van de oefening is om operationeel de juiste kostenstructuur te hebben en uiteraard is het de bedoeling om op termijn te groeien en op eigen benen te kunnen staan."Sparkcentral specialiseert zich in communicatie tussen bedrijven en hun klanten via Messenger en WhatsApp met behulp van chatbots. Ook zijn bedrijf merkt daarom de impact van de pandemie die covid-19 veroorzaakt. Al is die niet noodzakelijk negatief."Alle klanten hebben hogere volumes in messaging. Mensen hebben nood aan informatie en de klassieke wegen zijn overbelast, dus messaging zit in de lift. Maar we zien twee types van klanten: zij die meer volumes zien en nu meer verkopen, bijvoorbeeld online retail. Maar helaas ook klanten in hospitality en luchtvaart waar er ook meer volumes zijn, maar waar de verkoop momenteel stil ligt."In het kader daarvan werkt het bedrijf ook mee met een initiatief van Facebook om haar software tijdelijk gratis ter beschikking te stellen aan bepaalde overheden en NGO's die kampen met veel vragen van het grote publiek.