De 'live audio app' is meteen in ons land beschikbaar, en het is Spotify's eerste poging om een sociaal netwerk te bouwen.

Spotify heeft Greenroom gelanceerd, een app voor live gesprekken naar het voorbeeld van het hippe Clubhouse. De app is meteen beschikbaar in 135 landen, waaronder België, en je kan hem dus testen op iOS of Android.

Bedoeling van de app is om gebruikers toe te laten naar live conversaties te luisteren. Ze werd eerder aangekondigd als Locker Room, een soort babbelapp voor sport die Spotify in maart overnam. De vernieuwde versie wordt uitgebreid naar andere onderwerpen zoals de voor Spotify redelijk voor de hand liggende muziek, cultuur en entertainment, maar moet het vooral hebben van interactiviteit. Zo kan je live 'rooms' maken of er aan deelnemen. Je zal sessies in zo'n room ook kunnen opnemen.

Spotify benadrukt dat de app nog niet helemaal op punt staat. Greenroom zal evolueren op basis van feedback, zo zegt het bedrijf in een persbericht. Het bedrijf neemt dan ook niet de aanpak van Clubhouse om met grote namen als Elon Musk te werken. Gebruikers worden bij Greenroom aangepord om in te loggen met hun Spotify account en vooral zelf uit te vissen wat ze van de app willen.

