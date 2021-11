Recovr, dat zich toelegt op het automatisch opvolgen van achterstallige facturen voor KMO's, wil volgend jaar naar Frankrijk, Nederland en Luxemburg uitbreiden.

Het bedrijf van vader en zoon Gerardo en Alessandro Drappa bestaat sinds 2018. In 2019 haalde het al eens 300.000 euro op. Nu komt daar 800.000 bij. Een half miljoen via een overheidsfinanciering en nog eens 300.000 via een niet nader genoemde business angel.

Recovr legt zich toe op betalingsachterstand bij KMO's. Het maakt cloudgebaseerde software die facturen en betalingsgegevens centraliseert en de inning van een een factuur opvolgt door bijvoorbeeld aanmaningen, afbetalingen en ingebrekestellingen te automatiseren. Volgens het bedrijf worden facturen via haar platform dertig tot vijftig procent beter betaald.

Vandaag bedient het bedrijf zo'n 200 KMO's in België, goed voor 150 miljoen euro aan factuurbedragen. Recovr telt 14 werknemers, de ambitie is om dat volgend jaar op te trekken naar 20 mensen.

