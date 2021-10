Het parket van Hasselt voert een strafonderzoek naar internetprovider Schedom, het bedrijf achter het in 2019 stopgezette Dommel en Franstalig dochterbedrijf Billi, dat ontdekte De Tijd. Ook de andere bedrijven van Bart Van Coppenolle en Philip Vandormael zitten in zeer woelig water.

Schedom werd in 2017 overgenomen door Vandormael en Van Coppenolle. Eind maart 2019 kondigde het bedrijf onverwacht aan te stoppen. Klanten hadden toen minder dan een week om een nieuwe operator voor internet of mobiele telefonie te vinden.

Schedom en Billy wezen toen naar een geschil met Proximus waardoor die laatste niet langer diensten leverde aan de twee. Maar Proximus verklaarde toen dat het Schedom daar in januari al over had ingelicht en dat het bedrijf al maanden structureel haar facturen aan Proximus niet betaalde. Een maand later vroeg het bedrijf bescherming tegen schuldeisers en begin 2020 werden zowel Schedom (Dommel) als Billi failliet verklaard.

Geld wegsluizen

Volgens De Tijd loopt er nu een strafonderzoek naar die twee bedrijven door het parket van Hasselt. Het parket bevestigt aan de krant dat dat er komt op basis van informatie van de curator van Schedom en Billi, maar ook van Proximus. Bronnen van De Tijd spreken over de afwending van venootschapsgoederen en het wegsluizen van geld.

Van Coppenolle zegt aan De Tijd dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd en nog niet te zijn ondervraagd. Hij houdt vast dat zowel bij Schedom en Billi als bij andere bedrijven van hem alles correct is verlopen.

Voorlopig bewindvoerder bij vier andere bedrijven

Maar Schedom en Billi zijn niet de enige ondernemingen van Van Coppenolle van Van Dormael waar vragen bij worden gesteld. Enkele dagen eerder bracht de website De Rijkste Belgen naar buiten dat ook vier andere bedrijven van het duo onder vuur liggen. De Tijd schreef daarover dat KBC 2,8 miljoen euro tegoed heeft van de bedrijven, maar ook andere banken zouden schuldeiser zijn.

De ondernemingsrechtbank van Hasselt stelde daarom een voorlopig bewindvoerder aan voor Alpha 11 Belgium, Holybrain, Arta en Right Brain Interface. Die laatste is vooral bekend van de digitale videorecorder Bhaalu, die eind 2013 van start ging en toen als eerste mogelijk maakte om alle programma's tot twee weken terug te herbekijken. Maar na stevig verzet van de Vlaamse zenders moest het bedrijf een jaar later bescherming tegen schuldeisers vragen.

Schedom werd in 2017 overgenomen door Vandormael en Van Coppenolle. Eind maart 2019 kondigde het bedrijf onverwacht aan te stoppen. Klanten hadden toen minder dan een week om een nieuwe operator voor internet of mobiele telefonie te vinden.Schedom en Billy wezen toen naar een geschil met Proximus waardoor die laatste niet langer diensten leverde aan de twee. Maar Proximus verklaarde toen dat het Schedom daar in januari al over had ingelicht en dat het bedrijf al maanden structureel haar facturen aan Proximus niet betaalde. Een maand later vroeg het bedrijf bescherming tegen schuldeisers en begin 2020 werden zowel Schedom (Dommel) als Billi failliet verklaard.Volgens De Tijd loopt er nu een strafonderzoek naar die twee bedrijven door het parket van Hasselt. Het parket bevestigt aan de krant dat dat er komt op basis van informatie van de curator van Schedom en Billi, maar ook van Proximus. Bronnen van De Tijd spreken over de afwending van venootschapsgoederen en het wegsluizen van geld.Van Coppenolle zegt aan De Tijd dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd en nog niet te zijn ondervraagd. Hij houdt vast dat zowel bij Schedom en Billi als bij andere bedrijven van hem alles correct is verlopen.Maar Schedom en Billi zijn niet de enige ondernemingen van Van Coppenolle van Van Dormael waar vragen bij worden gesteld. Enkele dagen eerder bracht de website De Rijkste Belgen naar buiten dat ook vier andere bedrijven van het duo onder vuur liggen. De Tijd schreef daarover dat KBC 2,8 miljoen euro tegoed heeft van de bedrijven, maar ook andere banken zouden schuldeiser zijn.De ondernemingsrechtbank van Hasselt stelde daarom een voorlopig bewindvoerder aan voor Alpha 11 Belgium, Holybrain, Arta en Right Brain Interface. Die laatste is vooral bekend van de digitale videorecorder Bhaalu, die eind 2013 van start ging en toen als eerste mogelijk maakte om alle programma's tot twee weken terug te herbekijken. Maar na stevig verzet van de Vlaamse zenders moest het bedrijf een jaar later bescherming tegen schuldeisers vragen.