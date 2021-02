Diensten als Uber en Lyft blijken vooral een alternatief voor het openbaar vervoer en zorgen op die manier voor meer in plaats van minder files. Dat schrijft MIT.

Een studie van het Massachusetts Institute of Technology concludeert opnieuw dat ritjesdiensten als Uber en Lyft zorgen voor meer verkeersdrukte. Ze zorgen er niet voor dat minder mensen een auto kopen, maar eerder dat minder mensen de bus nemen.

Ritjesdiensten hebben lang aangegeven dat ze verkeersdrukte net willen oplossen, omdat het gemak van een goedkope taxi zou betekenen dat minder mensen een eigen wagen kopen. Meerdere studies hebben ondertussen het tegendeel aangetoond. Nu komt MIT met een nieuw rapport waaruit moet blijken dat ze de files in steden in de VS doen groeien, en een minimale impact hebben op de verkoop van persoonlijke wagens.

File-uren

De studie keek naar reistijden, file-uren, hoeveelheid aangekochte wagens per gezin en gebruik van openbaar vervoer in verschillende stedelijke gebieden in de VS.

In het kort concludeert MIT dat verkeersdrukte in stedelijke gebieden met 0,9% omhoog ging sinds de introductie van de ritjesdiensten, en dat files 4,5% langer werden. Ondertussen ging het gebruik van openbaar vervoer naar beneden met 8,9%. In deze gebieden zakte het aantal eigenaars van een persoonlijke wagen dan weer met 1%.

Het komt er dus op neer dat ritjesdiensten vooral mensen overtuigen om de bus of metro in te wisselen voor een taxi, iets wat voorspelbaar genoeg geen goed effect heeft op de verkeersdrukte. Een bus vervoert in één voertuig nu eenmaal meer volk dan een Uber.

Als kleine noot moeten we nog wel melden dat ritjesdiensten nog maar aan het begin van hun inburgering zitten. Zeker als het gaat om eigendom van een persoonlijke wagen, kan het dus best dat dit in de toekomst een pak zal zakken en er alsnog het ideaalbeeld naar boven komt dat deze bedrijven propageren. Op dit moment is de netto impact op het verkeer echter negatief.

