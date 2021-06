In België is telecommunicatie peperduur. Dat is althans de conclusie van Test Aankoop dat de prijzen analyseerde in België en vergeleek met onze buurlanden.

U vindt bellen, surfen en televisiekijken duur? Dat is ook zo als we Test Aankoop mogen geloven dat een analyse van de prijzen uitvoerde voor internet-only abonnementen en de triple play (vast internet + tv + telefonie) en quadruple play (internet + tv + telefonie + mobile) bundels.

Buurlanden gemiddeld 30% goedkoper

De consumentenorganisatie constateerde dat internet in onze buurlanden gemiddeld zo'n 30% goedkoper is. In de ons omringende landen worden bovendien ook regelmatig langdurige kortingen en promoties toegekend voor vast internet. In ons land doen operatoren dat eerder op de bundels en niét op de 'internet only' abonnementen. 'Het is nochtans net dit segment dat door thuiswerk en populaire streamingdiensten de komende jaren enkel nog verder zal groeien', meent Test Aankoop.

Triple play: gemiddeld 73 euro per maand

Gemiddeld betaalt een Belg 73 euro per maand voor een bundel met internet, tv en telefonie. Voor zo'n triple play bundel betaal je in Portugal tot 87% minder dan in ons land. Dichter bij huis - in Frankrijk - is eenzelfde bundel 59% goedkoper. In Duitsland betaal je voor een soortgelijke bundel 32% minder.

Als we kijken naar de quadruple play pakketten, maakt Test Aankoop een onderscheid tussen all-in bundels met 2 en met 4 simkaarten. De gemiddelde prijs per maand in België ligt op € 98 voor een bundel met 2 simkaarten en € 127 voor 4 simkaarten. Ook dat is een stuk meer dan in de meeste Europese landen maar in dit segment valt het wel op dat buurlanden Nederland en Duitsland zelfs nog enkele euro's duurder zijn dan België. Al zijn volgens de consumentenorganisatie zulke bundels dan weer niét populair in die landen, in tegenstelling tot in België. De goedkoopste gemiddeldes vind je terug in Italië, Frankrijk en Spanje.

Meer concurrentie?

Meer concurrentie op de telecommarkt kan een oplossing zijn om verdere prijsstijgingen te onderdrukken. Begin dit jaar kondigde de Nederlandse operator Youfone aan dat ze hun telecomdiensten ook in België zouden aanbieden. Youfone gaat daarvoor het vaste en mobiele netwerk van Proximus.

Daarnaast maakte Cegeka/Citymesh onlangs ook bekend dat zij officieel kandidaat zijn om de vierde netwerkoperator te worden, en ook een 5G-operator te worden. Kan de consument daarvan profiteren? 'Vooral de bundelmarkt zit geblokkeerd: een vierde speler die vanuit een mobiele aanwezigheid ook de kabel zou bedienen lijkt ons noodzakelijk met het oog op lagere prijzen voor de consument', denkt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

BIPT: 'Prijsniveau rond mobile zit wel goed' Begin deze maand maakte telecomregulator BIPT haar nieuwste bevindingen bekend over de mogelijke komst van een vierde mobiele operator. In haar rapport stelt de regulator dat er momenteel geen grote concurrentieproblemen zijn op de mobiele markt, omdat er drie netwerken zijn en ook MVNO's toegang hebben tot die netwerken. Maar het merkt ook op dat er intussen consolidatie is geweest tussen de grootste virtuele operatoren (Telenet, intussen samen met Base) en Mobile Vikings (recent overgenomen door Proximus). Opmerkelijk: het BIPT vindt dat specifiek rond mobile het prijsniveau wél goed zit en zelfs daalt. Maar zware gebruikers (meer dan 5 gigabyte mobiele data per maand) betalen wel meer in België dan in de buurlanden. Toch merkt het BIPT op dat die concurrentie zeker kan worden versterkt door een vierde netwerkoperator. Het wijst onder meer naar Frankrijk, Nederland en Italië waar de prijzen na de komst van een vierde speler zijn gedaald in eerste instantie. Omgekeerd leiden consolidaties van vier naar drie spelers doorgaans tot prijsstijgingen.

