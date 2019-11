Telenet heeft bij de mededingingsautoriteit een klacht ingediend tegen de samenwerking die de concurrenten Orange en Proximus willen opzetten om hun mobiele toegangsnetwerken te delen. Dat werd vernomen bij de laatste twee bedrijven.

Afgelopen zomer maakten Proximus en Orange bekend dat ze een samenwerking willen aangaan om hun mobiele toegangsnetwerken te delen. Tegen eind dit jaar moet er een definitieve overeenkomst daarover uit de bus komen. De samenwerking moet onder meer leiden tot een betere dekking, en - in de toekomst - een snellere en bredere uitrol van 5G.

Kort na de aankondiging van Proximus en Orange maakte Telenet bekend dat het graag met de concurrenten wil onderhandelen over een mogelijke toetreding tot die joint venture. Eind september liet Telenet-CTO Micha Berger evenwel uitschijnen dat die toetreding onwaarschijnlijk was. De besprekingen daarover werden ook effectief stopgezet, aldus Orange en Proximus in een persbericht.

Klacht

Bovendien heeft Telenet ook een klacht ingediend. Het vraagt de Belgische Mededingingsautoriteit "om voorlopige maatregelen te nemen om de uitvoering van de overeenkomst voor het delen van het mobiele netwerk op te schorten in afwachting van het besluit over de grond van de zaak", zeggen Proximus en Orange.

De twee telecomoperatoren zeggen dat ze zullen meewerken aan de procedure. Ze verwachten eind dit jaar of begin volgend jaar een uitspraak over de voorlopige maatregelen. Intussen zetten ze de onderhandelingen over de samenwerking voort. "We vertrouwen erop dat de geplande overeenkomst voor het delen van mobiele netwerken positieve effecten zal hebben voor de Belgische mobielecommunicatiemarkt", klinkt het.

Noch bij Telenet, noch bij de mededingingsautoriteit kon meteen een bevestiging gekregen worden.