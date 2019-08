Telenet is "diep ontgoocheld" over het tariefvoorstel dat de telecom- en mediaregulatoren in België begin vorige maand op tafel gelegd hebben voor de toegang tot de Telenet-kabel. Het voorstel tot tarief voor andere operatoren die gebruik willen maken van het netwerk, zal Telenet betwisten tijdens de consultatieperiode.

Nu het BIPT en de regionale mediaregulatoren (in Vlaanderen is dat de VRM) hun voorstel geformuleerd hebben, kunnen alle betrokken partijen reageren. Tegen eind dit jaar zouden de tarieven voor de periode 2019-2023 dan vastgelegd worden. Maar Telenet kan zich dus allerminst vinden in het tariefvoorstel.

"Wij zijn diep ontgoocheld over het huidige resultaat, dat geen rekening houdt met onze input en commentaar", zegt CEO John Porter in het persbericht met de halfjaarcijfers. Telenet heeft in vergelijking met de belangrijkste Europese tegenhangers de hoogste verhouding investeringen tegenover omzet, zo argumenteert het bedrijf. De voorgestelde prijzen "weerspiegelen deze inspanningen evenwel volstrekt niet en zijn niet bevorderlijk voor een investeringsvriendelijke omgeving in de toekomst".

Onder meer operator Orange kijkt al langer uit naar de nieuwe prijzen, omdat hij een "internet only"-aanbod wil lanceren. Hij vindt de huidige toegangsprijzen te hoog en vindt dat de voorstellen in de goede richting gaan.

Als de beslissing toelaat een rendabel aanbod te lanceren, zal Orange dat zo snel mogelijk doen, klonk het vorige week. Grote concurrent Proximus is dan weer ongerust over het tariefvoorstel, bleek eerder deze week. Het bedrijf vreest dat de eigen glasvezelkabel onverkoopbaar wordt door een te goedkope Telenet-kabel.