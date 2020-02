Alle drie de grote telecomoperatoren in België hebben zich bij telecomregulator BIPT gemeld voor een voorlopige licentie om met 5G aan de slag te gaan. De bedrijven hebben dit vrijdag bevestigd, nadat de deadline om zich kandidaat te stellen was verlopen.

De veiling van 5G-spectrum, nodig om de nieuwste mobiele internettechnologie uit te rollen, loopt in België vertraging op door politieke onenigheid over de verdeling van de opbrengst. Vanuit de industrie komt er echter druk om er snel werk van te maken.

Daarom kwam telecomregulator BIPT eind januari met een regeling op de proppen waarbij voorlopige gebruiksrechten worden toegekend in afwachting van een politiek akkoord. Geïnteresseerden hadden tot vrijdag 10 uur de tijd om zich daarvoor kandidaat te stellen. Telenet, Proximus en Orange bevestigen dat ze dat gedaan hebben.

Of er nog andere kandidaten zich hebben gemeld, is niet duidelijk. Het BIPT zal nu de ontvankelijkheid van de kandidaturen onderzoeken en daarna het spectrum verdelen. Daarover zal vervolgens een openbare raadpleging gebeuren, waarbij de regulator alle namen publiek zal maken.

