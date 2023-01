Telenet en Orange hebben een nieuw akkoord gesloten waarmee ze voor vijftien jaar toegang krijgen tot elkaars vaste netwerk, zo melden beide telecombedrijven. Telenet kan zo voor het eerst vast internet en tv verkopen in heel Wallonië. Al moet de Europese Commissie wel nog de lichten op groen zetten.

De deal is een nieuwe stap in een grondige hertekening van het Belgische telecomlandschap. Eind 2021 sloot Orange een overeenkomst met de Luikse intercommunale Nethys om de Waalse telecomoperator VOO over te nemen. Orange haalde het toen van onder meer Telenet.

Die overname is nog niet rond. De Europese Commissie opende immers een diepgaand onderzoek, omdat ze vreest voor een beperking van de concurrentie. De uitvoering van de netwerkdeal die Telenet en Orange nu hebben gesloten, is afhankelijk van de succesvolle afronding van de VOO-overname.

Als het licht uiteindelijk op groen gaat, zal Telenet toegang krijgen tot het netwerk van VOO/Orange in Wallonië en Brussel. Uitzonderlijk is zo'n regeling niet: omgekeerd biedt Orange al sinds 2016 internet en tv aan op de Telenet-kabel in Vlaanderen. Telenet moest zijn infrastructuur openstellen van de overheid, die daarmee meer concurrentie op de markt wilde brengen. Die overeenkomst wordt nu voor vijftien jaar voortgezet via een commerciële groothandelsovereenkomst. Telenet en Orange geven elkaar meteen ook al toegang tot de glasvezelnetwerken die ze willen uitrollen.

Zo krijgt Telenet na het mislopen van VOO alsnog toegang tot de hele breedbandmarkt in het zuiden van België. Via overnames had het Mechelse bedrijf zijn netwerk de voorbije jaren wel al uitgebreid met delen van Brussel en een gebied in Henegouwen. Telenet heeft ook al een mobiel netwerk (BASE) in Wallonië. Binnenkort kan het dus in heel België dezelfde vaste en mobiele diensten uitrollen.

Telenet-CEO John Porter mikt voor de vaste diensten in het zuiden van het land op een marktaandeel van ongeveer tien procent op middellange termijn, zegt hij. De commerciële strategie is al ver ontwikkeld, luidt het. De lancering is begin volgend jaar gepland.

