Autobouwer Tesla roept in de Verenigde Staten zo'n 475.000 wagens terug als gevolg van technische gebreken die een verhoogd risico op ongevallen inhouden. Dat heeft het laten weten aan de Amerikaanse toezichthouder voor de verkeersveiligheid NHTSA (National Highway Traffic Safety Association).

Het bedrijf is onder meer van plan om alle wagens van het type Model 3 terug te roepen die tussen 2017 en 2020 zijn gemaakt, goed voor maar liefst 356.309 auto's. Het risico bestaat dat bij het openen en sluiten van de kofferbak de kabelboom voor de achteruitrijcamera beschadigd raakt en er geen beeld wordt weergegeven, aldus Tesla.

Daarnaast roept het bedrijf van de excentrieke zakenman Elon Musk ook 119.009 auto's van het type Model S auto's terug die vanaf 2014 zijn geassembleerd. De reden hiervoor is een defecte voorste kofferbakvergrendeling die ervoor kan zorgen dat de motorkap onverwacht opengaat. Tesla liet weten dat het beide problemen gratis zal verhelpen.

De aandelen van Tesla daalden voorbeurs met 1,5%. De autobouwer kwam dit jaar al een aantal keer in botsing met de regelgevende instanties. Zo liet de NHTSA eerder deze maand weten dat het een onderzoek opgestart heeft nadat eigenaars van wagens van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's gemeld hadden dat op het grote dashboardscherm games gespeeld kunnen worden tijdens het rijden. Er loopt bij dezelfde instantie ook een onderzoek naar de 'autopilot' van Tesla, na een reeks ongevallen in de VS waarbij de automatische piloot van Tesla tegen een geparkeerd voertuig van de hulpdiensten reed.

