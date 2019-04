Tesla heeft de 'Full Self-Driving Computer' voorgesteld, een boordcomputer bestaande uit twee zelf ontwikkelde AI-chips. "Alle Tesla's die nu geproduceerd worden, zijn uitgerust met deze computer. Ze beschikken nu over de hardware die nodig is om volledig zelf te rijden", zei topman Elon Musk tijdens een presentatie voor investeerders.

Het was eerder al bekend dat Tesla zou afstappen van Nvidia-chips en het heft in eigen handen zou gaan nemen. Drie jaar geleden trok het bedrijf daarvoor Apple-ingenieur Peter Bannon aan. Op korte tijd werd een team samengesteld en werd de Full Self-Driving Computer ontworpen. Sinds vorige maand is die in productie in de Model S en de Model X en sinds deze maand ook in de Model 3. Dat zei Bannon op Tesla Autonomy Day, een presentatie voor investeerders in Silicon Valley, waar hij voor het eerst ook een gedetailleerde beschrijving gaf van de AI-chip.

De Full Self-Driving Computer bestaat uit twee chips, die onafhankelijk van elkaar dezelfde taken uitvoeren en daarna hun resultaat met elkaar vergelijken. Die redundantie werd toegevoegd uit veiligheidsoverwegingen: de auto moet blijven rijden, ook als er een camera uitvalt of als één van de chips het laat afweten. "Maar de kans dat de chip faalt, is beduidend kleiner dan de kans dat een menselijke chauffeur zijn bewustzijn verliest", voegde Musk daar aan toe.

De microchips bevatten elk 6 miljard transistoren op een oppervlakte van 260 vierkante millimeter. De neural network accelerator, die volledig door Tesla zelf is ontworpen, moet de data van 8 verschillende camera's analyseren om vervolgens heel snel beslissingen te kunnen nemen. Aangezien elke nieuwe Tesla met deze hardware uitgerust wordt, is de capaciteit aanwezig om volledig zelf te rijden, aldus Musk. Om de software op punt te krijgen, moeten die neurale netwerken evenwel nog verder getraind worden, zodat ze ook geconfronteerd worden met uitzonderlijke situaties. Toch belooft Musk al eind dit jaar volledig zelfrijdende Tesla's op de baan, althans in landen waar de wetgeving dat mogelijk maakt.

'Beste chip ter wereld'

"Het lijkt onwaarschijnlijk: hoe zou het kunnen dat Tesla, een bedrijf dat nog nooit een chip heeft ontworpen, nu de beste chip ter wereld ontwikkeld heeft? Maar dat is objectief gezien wel wat er is gebeurd. Dit is niet gewoon de beste chip, dit is met veel voorsprong de beste chip", aldus Musk, met weinig zin voor bescheidenheid.

Of die claim terecht is, hangt af van waarmee je vergelijkt. Zo zijn er chips die meer berekeningen per seconde kunnen uitvoeren, maar meer energie verbruiken of beter voor andere doeleinden kunnen ingezet worden. Tesla is in elk geval niet het enige bedrijf dat een eigen chip ontworpen heeft om AI-taken uit te voeren. Zo heeft Google haar Tensor Processing Unit, en ontwikkelen ook Apple, Samsung en Huawei eigen AI-chips. Daarnaast is ook Nvidia een chip voor zelfrijdende auto's aan het ontwikkelen.