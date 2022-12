Leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden mogen op hun officiële smartphone de app niet meer gebruiken uit vrees voor veiligheidsrisico's.

De regel, ingevoerd door de administratie van het Huis, komt er een week nadat de Amerikaanse Senaat stemde over wetgeving die TikTok moet weren op werktelefoons van alle overheidsfunctionarissen. In beide gevallen vrezen de verkozenen dat de app een risico kan vormen voor de veiligheid. Ze doelen daarbij meestal op spionage. TikTok is een app van het Chinese bedrijf ByteDance met een reputatie voor datavergaring. Zo zou het bedrijf er niet voor terugdeinzen om IP-gegevens van de app te gebruiken om bijvoorbeeld journalisten op te sporen.

De app ligt dus al langer onder vuur, en zou momenteel onderhandelingen voeren met de Amerikaanse overheid over de beveiliging van gebruikersdata, bijvoorbeeld over het opslaan van Amerikaanse data op servers in dat land, zonder dat Chinese medewerkers daar toegang tot hebben. Data van Europese gebruikers zal overigens vanaf volgend jaar in Ierland in een datacenter worden opgeslagen (ze staan momenteen lin de VS en Singapore). Ook in Europa lopen er een reeks privacy-onderzoeken tegen het bedrijf, onder meer voor het doorsturen van data naar Chinese werknemers.

De regel, ingevoerd door de administratie van het Huis, komt er een week nadat de Amerikaanse Senaat stemde over wetgeving die TikTok moet weren op werktelefoons van alle overheidsfunctionarissen. In beide gevallen vrezen de verkozenen dat de app een risico kan vormen voor de veiligheid. Ze doelen daarbij meestal op spionage. TikTok is een app van het Chinese bedrijf ByteDance met een reputatie voor datavergaring. Zo zou het bedrijf er niet voor terugdeinzen om IP-gegevens van de app te gebruiken om bijvoorbeeld journalisten op te sporen. De app ligt dus al langer onder vuur, en zou momenteel onderhandelingen voeren met de Amerikaanse overheid over de beveiliging van gebruikersdata, bijvoorbeeld over het opslaan van Amerikaanse data op servers in dat land, zonder dat Chinese medewerkers daar toegang tot hebben. Data van Europese gebruikers zal overigens vanaf volgend jaar in Ierland in een datacenter worden opgeslagen (ze staan momenteen lin de VS en Singapore). Ook in Europa lopen er een reeks privacy-onderzoeken tegen het bedrijf, onder meer voor het doorsturen van data naar Chinese werknemers.