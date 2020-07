De onder jongeren populaire videoapp TikTok denkt aan een wijziging van de bedrijfsstructuur. TikTok overweegt zo'n aanpassing door de aanhoudende kritiek over te nauwe banden met de Chinese overheid, meldt persbureau Dow Jones.

In meerdere landen klinken verwijten steeds luider dat de app te verweven is met de Chinese overheid via zijn Chinese moederbedrijf ByteDance. Zo zou TikTok persoonlijke gegevens van zijn gebruikers met de Chinese regering kunnen delen. De nieuwe Chinese veiligheidswet voor Hongkong waarmee Peking zijn grip op de stadstaat heeft verstevigd, gooide de afgelopen tijd alleen maar meer olie op het vuur.

Onafhankelijke directeuren

Een van de mogelijkheden waar TikTok naar kijkt is om meerdere onafhankelijke directeuren aan te stellen. Daarnaast worden de opties onderzocht voor een hoofdkantoor dat buiten China gevestigd zou moeten zijn, aldus de bronnen van Dow Jones. Momenteel heeft TikTok geen eigen hoofdkantoor. De topman werkt vanuit het Amerikaanse Los Angeles. Eerder werden Londen, Dublin en Singapore als mogelijke vestigingsplaatsen genoemd.

TikTok won de afgelopen tijd aan populariteit omdat veel mensen door de coronacrisis thuis opgesloten zaten met hun smartphones. In het eerste kwartaal downloadden 315 miljoen gebruikers de app, een recordaantal. In totaal zijn nu al 2,2 miljard mensen gebruiker van TikTok.

Privacyzorgen

In de Verenigde Staten is het voor sommige ambtenaren verboden om de app te downloaden, uit vrees dat gevoelige gegevens of informatie kunnen uitlekken. Vorige maand werd bekend dat Europese privacytoezichthouders de app onder de loep nemen. Er waren onder meer zorgen over de bescherming van de privacy van kinderen en jongeren.

