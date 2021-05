TomTom heeft zijn GO Navigation-applicatie beschikbaar gemaakt voor wagens met het Android Auto-platform. Dat betekent dat automobilisten met een Android-smartphone de app voortaan kunnen projecteren en gebruiken via het on-board infotainmentsysteem.

TomTom GO Navigation wordt op die manier een mogelijk alternatief voor onder meer Google Maps en Waze, die al eerder via Android Auto toegankelijk waren. Begin april maakte de Nederlandse navigatiespecialist ook de gratis app TomTom AmiGO al beschikbaar voor Googles autosoftware. GO Navigation daarentegen is een betaalde toepassing, zonder reclame en met een aantal extra functies.

De navigatie-app omvat onder meer rijbaanassistentie om bestuurders op knooppunten te helpen door aan te geven welke rijbaan de beste optie is en welke afslag ze precies moeten nemen. Verder kan de gebruiker vooraf gedetailleerde 3D-kaarten downloaden en de app gebruiken in het buitenland zonder dat de roamingkosten hoog oplopen.

EV-profielen

Mét een internetverbinding zijn ook de gerenommeerde TomTom-verkeersinformatie en waarschuwingen voor flitsers beschikbaar. Voor bestuurders van een elektrische wagen zijn er voortaan EV-profielen, waarmee zij gemakkelijker beschikbare oplaadpunten kunnen vinden. De fabrikant benadrukt verder dat er 'op geen enkele manier persoonsgegevens van gebruikers te gelde worden gemaakt'.

TomTom GO Navigation kan worden gedownload via Google Play, de App Store van Apple en Huawei AppGallery. Er is een gratis proefversie voor 30 dagen, waarna gebruikers zich kunnen abonneren voor 12,99 euro per jaar, 8,99 euro per zes maanden of 1,99 euro per maand.

