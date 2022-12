Stewart Butterfield, de oprichter van Slack, dat vorig jaar werd overgenomen door Salesforce, verlaat het bedrijf volgende maand. Ook enkele andere topfiguren houden het voor bekeken.

Salesforce nam Slack twee jaar geleden over voor bijna 28 miljard dollar. In de zomer van dit jaar maakte het bedrijf bekend dat de overname is afgerond.

Nu raakt bekend dat ook Stewart Butterfield opstapt. Hij stond aan het hoofd van Slack sinds de start in 2013. Binnen Slack en Salesforce wordt hij opgevolgd door Lidiane Jones, executive vicepresident bij Salesforce.

Butterfield is niet de enige die vertrekt. Chief product officer Tamar Yehoshua stapt ook op, zij wordt opgevolgd door Norah Weisse, senior vicepresident bij Slack. Jonathan Prince, verantwoordelijk voor marketing, brand en communicatie, vertrekt eveneens.

Het vertrek van de Slack-top komt er kort nadat Bret Taylor, die nog maar een jaar co-CEO was bij Salesforce, opstapt en enkele dagen nadat Mark Nelson, CEO van Tableau (ook in handen van Salesforce) na minder dan twee jaar het bedrijf verlaat.

