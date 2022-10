Het hoofd voor alle ontwerpen van Apple verlaat het bedrijf de komende maanden. Hankey werd aangesteld na het vertrek van Jony Ive in 2019.

Hankey werd in 2019 head of industrial design. In die functie was ze verantwoordelijk voor het fysieke design van Apple producten bij Apple, van de iPhone 12, 13 en 14 tot Airpods en de Macs met de M1 chip. Die functie was tot dan in handen van Ive, die in 2019 aankondigde te vertrekken en zijn eigen designbureau op te richten.

Bloomberg meldt het vertrek, dat nu ook wordt bevestigd door Apple. Het technologiebedrijf zegt wel dat Hankey nog zes maanden blijft om de opvolging van haar functie te verzorgen.

Het nieuws over haar vertrek komt er enkele maanden nadat de banden tussen Ive en Apple helemaal zijn doorgeknipt. Het bureau van Ive, LoveFrom, kreeg van bij de start Apple als belangrijkste klant, maar na drie jaar wordt de samenwerking stopgezet.

