Hij was jarenlang dé man die instond voor de iconische designs van apparaten als de iPhone, iPad en iMac: topontwerper Jonathan (Jony) Ive. In 2019 startte hij zijn eigen LoveFrom-designbureau, maar bleef hij nog wel voor Apple actief. Na ruim dertig jaar is de samenwerking nu officieel beëindigd.

De stopzetting van de samenwerking werd bekendgemaakt door de krant The New York Times. Jony Ive (55) werkte sinds 1992 op de ontwerpafdeling van Apple, maar aanvankelijk werden zijn designs te revolutionair gevonden door de toenmalige leiding van het fruitmerk. Pas in 1996 kon hij faam beginnen maken, toen Apple-medeoprichter Steve Jobs opnieuw de leiding van het bedrijf op zich nam.

Van de iPod tot de inrichting van de Apple Stores; er waren maar weinig ontwerpen waar Ive in zijn carrière bij Apple geen stempel op drukte. Na 2019, toen hij ook voor andere opdrachtgevers aan de slag ging, bleef hij onder Apple-baas Tim Cook werken aan projecten als de 24-inch iMac en - naar verluidt ook - de langverwachte Apple Car. De designer kreeg een meerjarencontract ter waarde van ruim 100 miljoen dollar, waar ook in opgenomen was dat hij niet mocht werken aan projecten die voor Apple concurrend zouden zijn.

Volgens insiders zou Jonathan Ive Apple definitief verlaten hebben uit ontevredenheid over de koers die het bedrijf aan het varen was met de Apple Watch. De ontwerper wilde er een superexclusief uurwerk van maken, maar Apple koos voor een breed verkrijgbaar horloge dat nog steeds erg focust op fitnessfuncties (en intussen verkrijgbaar is in een SE-versie vanaf 299 euro).

Voor zijn werk in de technologiewereld werd Ive begin 2006 door de Britse koningin Elizabeth benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk. In december 2011 kwam naar buiten dat de designer was bevorderd tot Ridder Commandeur in dezelfde orde. Sindsdien wordt hij aangesproken met Sir Jonathan Ive.

