Aandeelhouders stemden twee voorstellen weg om de veelgeplaagde elektronicagigant te redden. Hoe het nu verder moet is niet meteen duidelijk.

Bij de grote aandeelhoudersvergadering van Toshiba lagen twee voorstellen op tafel om een toekomst voor het bedrijf te bieden. Het plan van het management was om Toshiba in twee te splitsen, een ander plan, ondersteund door enkele buitenlandse aandeelhouders, wilde een buyout aan een externe partij voorzien. Beide voorstellen werden weggestemd, schrijft nieuwsagentschap Reuters.

Daarmee is het helemaal niet meer duidelijk hoe het nu verder moet met Toshiba. Het bedrijf zwalpt door aanhoudende stormen sinds er in 2015 bekend werd dat er met de cijfers werd geknoeid. Ondertussen is de volledige top opgestapt, en ook de vorig jaar aangestelde nieuwe CEO moest alweer vertrekken. De nieuwste CEO, Taro Shimada, vertelde aan het einde van de vergadering dat hij verschillende strategische opties zou onderzoeken. 'We zullen hard werken om het vertrouwen van alle stakeholders terug te winnen, zowel van aandeelhouders, klanten als werknemers, en om de waarde van het bedrijf te verbeteren', aldus not Shimada.

