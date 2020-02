Pony.ai krijgt een investering van 400 miljoen dollar van Toyota. Samen zullen de twee testen uitvoeren rond zelfrijdende taxi's.

Pony.ai bestaat sinds 2016 en werkt sinds 2019 samen met Toyota rond mobiliteitsdiensten. Nu investeert de Japanse wagenfabrikant ook in het bedrijf en kondigen ze samen een pilootprogramma aan om zelfrijdende wagens op de openbare weg te testen. Dat zal gebeuren in Peking en Shanghai.

De investering van Toyota in de Amerikaans-Chinese startup (dat zowel in Californië als Guangzhou gevestigd is) brengt de waarde van Pony.ai nu op drie miljard dollar.

Toyota is zoals de meeste grote autobouwers volop bezig met zelfrijdende wagens en taxigerelateerde diensten. Zo investeerde het in 2018 een miljard dollar in een concurrent van Uber, maar investeerde het vorig jaar ook in Uber zelf. Sinds dit jaar test het bedrijf ook een zelfrijdende wagen in Brussel.

