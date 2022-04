De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zal niet terugkeren op Twitter, zelfs als hij zijn account als gevolg van de overname van het socialmediabedrijf door Elon Musk terugkrijgt. Dat zei hij op de Amerikaanse zender Fox News.

'Ik ga niet terug naar Twitter, ik blijf bij Truth', klonk het. De oud-president refereerde daarmee aan zijn eigen netwerk Truth Social, dat in februari gelanceerd werd. Trump zegt in de komende zeven dagen officieel zijn eigen account op het netwerk te beginnen.

Lees ook: Trumps sociaal netwerk Truth Social gaat online

'Ik hoop dat Elon Twitter koopt omdat hij verbeteringen zal aanbrengen, en hij is een goede kerel, maar ik blijf bij Truth', herhaalde Trump nog. Na de bestorming van het Capitool in januari 2021 door aanhangers van Trump, werd hij verbannen van Facebook, Twitter en YouTube.

Twitter maakte maandag bekend akkoord te zijn met de overname door Musk. De rijkste man ter wereld betaalt zo'n 44 miljard dollar (omgerekend 41 miljard euro) om de onderneming van de beurs te halen.

Lees ook: Drie redenen waarom Elon Musk 44 miljard dollar veil heeft voor Twitter

'Ik ga niet terug naar Twitter, ik blijf bij Truth', klonk het. De oud-president refereerde daarmee aan zijn eigen netwerk Truth Social, dat in februari gelanceerd werd. Trump zegt in de komende zeven dagen officieel zijn eigen account op het netwerk te beginnen.'Ik hoop dat Elon Twitter koopt omdat hij verbeteringen zal aanbrengen, en hij is een goede kerel, maar ik blijf bij Truth', herhaalde Trump nog. Na de bestorming van het Capitool in januari 2021 door aanhangers van Trump, werd hij verbannen van Facebook, Twitter en YouTube.Twitter maakte maandag bekend akkoord te zijn met de overname door Musk. De rijkste man ter wereld betaalt zo'n 44 miljard dollar (omgerekend 41 miljard euro) om de onderneming van de beurs te halen.