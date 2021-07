Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) overweegt Duitsland als locatie voor zijn eerste Europese chipfabriek. Dit maakte bestuursvoorzitter Mark Liu bekend tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf

Volgens Nikkei Asia is TSMC's keuze voor onze oosterburen echter nog niet zeker. 'We evalueren serieus de mogelijkheden, de uiteindelijke beslissing zal afhangen van de behoeften van onze klanten', tekent de Japanse zakenkrant op uit de mond van Liu.

Ook Amerika en Japan

TSMC zet al langer in op het verspreiden van zijn chipfabrieken. Zo bouwt het momenteel ook een fabriek ter waarde van 12 miljard dollar in het Amerikaanse Arizona. Ook overweegt het bedrijf de bouw van een fabriek in Japan. TSMC is momenteel in gesprek met Japanse klanten over de hoge kosten die dit met zich meebrengt.

De coronapandemie en het daaruit voortgekomen tekort aan chips zorgen wereldwijd voor problemen. Zo maakte BMW deze week nog bekend de productie in een Duitse fabriek stil te leggen door de schaarste. Door chipproductie lokaal uit te voeren willen de partijen hun afhankelijkheid terugdringen.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

