Het beleid van Twitter verandert sneller dan we kunnen bijbenen. Verbannen journalisten zijn dan toch terug welkom. De regel dat je niet mag verwijzen naar andere sociale media is nog geen dag later weer gesneuveld.

Eind vorige week werden verschillende journalisten van Twitter gegooid zonder duidelijke reden. Al leek het hoofdzakelijk te gaan om mensen die hadden bericht over de privéjet van Elon Musk, of beter gezegd over de (nog steeds geschorste) twitteraccount die de locatie van het vliegtuig volgt.

Musk beloofde afgelopen weekend dat die accounts opnieuw zouden toegelaten worden, wat intussen is gebeurd.

Geen verwijzing naar Facebook of Mastodon

Maar zondagavond kwam Twitter met een nieuwe regel: het linken naar bepaalde concurrerende netwerken is niet langer toegestaan. Onder meer Facebook, Mastodon en Instagram waren niet meer toegestaan. Zelfs Linktree, een site waar je verschillende van je persoonlijke sites/social media kan verzamelen, was in overtreding.

Die regel werd aanzien als een zwaktebod: Verschillende twittergebruikers hebben sinds de overname door Musk een account op het gelijkaardige Mastodon aangemaakt, sindsdien waren links naar onder meer joinmastodon.com al niet meer toegelaten, dit weekend was linken naar Mastodon even helemaal niet meer mogelijk. Dat er zo wordt verstrengt toont aan dat Twitter bang is dat de acties van haar CEO en eigenaar velen naar de uitgang zal jagen.

Stalker-incident: geen link met locatiedeling

De regel ging meteen in, waardoor ook de account van technologiejournalist Taylor Lorenz werd geschrapt. Die post weinig op twitter, maar had wel een link naar haar andere sociale media kanalen. Lorenz was dus zonder het te weten retroactief in overtreding met regels die Twitter op een zondagavond had ingevoerd.

Maar Lorenz werd mogelijk geviseerd door Musk om andere redenen. De afgelopen dagen verklaarde Musk dat het niet langer toegelaten was om iemands locatie in real time te delen. Een regel die werd ingevoerd om het traceren van de privéjet van Musk te beperken. Als argumentatie deelde Musk een video van een stalker die hem volgde. De locatie van zijn jet delen, brengt de man in levensgevaar claimt hij.

In de Wall Street Journal schrijft Lorenz dat dat niet klopt. Er zou volgens de politie geen link zijn tussen het incident en het delen van de locatie van de jet. Zo vond het incident 42 kilometer van de luchthaven plaats, pas 23 uur nadat de locatie werd getweet.

Het geheel lijkt nogmaals te bevestigen dat het beleid van Twitter momenteel vooral afhangt van hoe vrolijk Musk aan zijn dag begint. Enerzijds blijft hij Twitter uitdragen als baken van vrije meningsuiting. Tegelijk geeft hij opnieuw het signaal dat wie kritisch bericht over Musk of zijn bedrijven, wel eens in de strafhoek moet zitten. Waarbij regels ter plekke worden verzonnen om het niet te hard te laten lijken op een persoonlijke vete.

