Uber test samen met McDonald's de levering van bestellingen via drones. Het bedrijf kreeg voor de tests in de regio van San Diego al groen licht van de autoriteiten.

Met het concept wil het de kennis van zijn dienst Uber Eats combineren met de andere ambities van de Amerikaanse groep. "Uber zit in een unieke positie om deze uitdaging uit te gaan, want we beschikken over een netwerk van restaurants en leveranciers, én met (onze divisie) Elevate ook over de ervaring en technologie op vlak van luchtvaart", verklaarde Luke Fischer, een van de verantwoordelijken van Uber Elevate.

De drones zullen de maaltijden niet rechtstreeks aan de klanten bezorgen, maar zullen ze afleveren in beveiligde zones. Daar zal een koerier van Uber Eats ze vervolgens oppikken en naar de klant brengen. Op termijn wordt overwogen om de drones te laten landen op voertuigen die in de buurt van de eindklant geparkeerd staan.

Momenteel worden al eerste tests uitgevoerd in samenwerking met McDonald's. Voor het einde van het jaar wil de groep de testgroep ook uitbreiden met andere restaurants.

Ook Amazon en Google/Wing willen pakketjes laten leveren via de lucht en kregen recent een vergunning van de Amerikaanse autoriteiten om proefvluchten uit te voeren.