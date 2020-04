Uber wil de boete van Anthony Levandowski niet betalen. Die zegt dat ze daar contractueel toe verplicht zijn. Het bedrijf beschuldigt de ingenieur, die het aan boord haalde voor zijn kennis van zelfrijdende wagens, nu van fraude.

Anthony Levandowski is een pionier op het gebied van zelfrijdende auto's die momenteel vooral gekend is voor zijn veroordeling voor het stelen van bedrijfsgeheimen. Tijdens zijn laatste maand als werknemer van Waymo, onderdeel van Google, zou Levandowski 14.000 bestanden hebben gedownload met informatie over de hardware die Waymo's zelfrijdende wagens gebruiken. Hij nam die mee naar zijn nieuwe werkgever, Uber, en werd daarvoor door de Amerikaanse justitie veroordeeld tot een boete van 179 miljoen dollar (160 miljoen euro).

Levandowski wil echter dat Uber die betaalt. Toen het de man aannam door zijn bedrijfje Otto over te nemen, tekende Uber namelijk een overeenkomst waarin het beloofde Levandowski te compenseren bij schadeclaims door diens voormalige werkgever, Google.

In een nieuwe stap in deze saga zegt Uber nu, beetje voorspelbaar, dat het dat niet van plan is. Volgens Uber heeft Levandowski meermaals, op papier, gelogen tegen het bedrijf. Hij zou gezegd hebben dat hij geen bedrijfsgeheimen heeft gestolen, en documenten hebben getekend waarin hij aangaf alle materiaal en confidentiële informatie van zijn voormalige werkgever te hebben verwijderd of teruggegeven.

"Als Uber had geweten dat Levandowski met opzet bedrijfsgeheimen van Google had gedownload om ze te gebruiken tijdens zijn werk bij Uber, dan zou Uber de aankoop van Otto niet hebben afgerond, en geen verklaring tot schadeloosstelling hebben getekend ", aldus Uber in een mededeling.

Da's een ander verhaal dan Levandowski vertelt. De man zegt dat hij volledig heeft meegewerkt met een onderzoek door een derde partij, voor de aankoop van Otto door Uber. Die onderzoekers zouden te weten zijn gekomen dat hij nog bestanden van Google had, en dat ook verteld hebben aan Uber, voordat die toch overgingen tot een aankoop. Een arbitragehof moet nu uitvissen wie van de twee de waarheid zegt, en wie de boete moet betalen.

