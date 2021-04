Uber heeft 250 miljoen dollar uitgetrokken om chauffeurs in de VS te overhalen terug voor hen te komen werken. De ritjesdienst verloor een groot deel van zijn klanten en chauffeurs tijdens de pandemie.

Nu meer mensen in de Verenigde Staten gevaccineerd zijn, trekt ook de vraag naar Ubers diensten aan. Het ritjesplatform kampt echter met een stevig tekort aan chauffeurs, waardoor de wachttijden voor klanten stevig oplopen. Veel Uber-chauffeurs hebben tijdens de pandemie een andere job gezocht, omdat er door de verschillende lockdowns amper vraag was naar ritjes.

250 miljoen

Uber wil die chauffeurs nu teruglokken met bonussen, toch in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft aangekondigd dat het 250 miljoen dollar, omgerekend 210 miljoen euro, gaat investeren in een stimuleringspakket. Dat extra geld moet oude en nieuwe chauffeurs naar het platform lokken, en hen ook aanzetten meer ritjes te accepteren.

Een en ander betekent dat chauffeurs de komende tijd meer zullen verdienen dan ze deden voor de pandemie. Dat moet ook de wachttijden aanpakken. De voorbije weken moesten klanten soms uren wachten voor iemand hen kwam oppikken.Vorige week kondigde Uber overigens ook al aan dat het de beoogde bestemming van klanten wilde verbergen voor chauffeurs totdat ze een rit aanvaard hebben, zodat die ook minder lucratieve ritjes zouden opnemen.

Statuten

Uber is wereldwijd in verschillende zaken verwikkeld over het statuut van zijn chauffeurs. Waar ze in enkele Europese landen als werkers worden gezien, zijn ze in de veel staten van de VS bij wet aangeduid als zelfstandigen en krijgen ze bijvoorbeeld geen vakantiedagen of ziekteverlof. Deze bonussen lijken dan ook vooral een tijdelijke manier om werken voor Uber aantrekkelijk te maken, zonder structurele veranderingen aan de arbeidsomstandigheden.

Nu meer mensen in de Verenigde Staten gevaccineerd zijn, trekt ook de vraag naar Ubers diensten aan. Het ritjesplatform kampt echter met een stevig tekort aan chauffeurs, waardoor de wachttijden voor klanten stevig oplopen. Veel Uber-chauffeurs hebben tijdens de pandemie een andere job gezocht, omdat er door de verschillende lockdowns amper vraag was naar ritjes. Uber wil die chauffeurs nu teruglokken met bonussen, toch in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft aangekondigd dat het 250 miljoen dollar, omgerekend 210 miljoen euro, gaat investeren in een stimuleringspakket. Dat extra geld moet oude en nieuwe chauffeurs naar het platform lokken, en hen ook aanzetten meer ritjes te accepteren. Een en ander betekent dat chauffeurs de komende tijd meer zullen verdienen dan ze deden voor de pandemie. Dat moet ook de wachttijden aanpakken. De voorbije weken moesten klanten soms uren wachten voor iemand hen kwam oppikken.Vorige week kondigde Uber overigens ook al aan dat het de beoogde bestemming van klanten wilde verbergen voor chauffeurs totdat ze een rit aanvaard hebben, zodat die ook minder lucratieve ritjes zouden opnemen. Uber is wereldwijd in verschillende zaken verwikkeld over het statuut van zijn chauffeurs. Waar ze in enkele Europese landen als werkers worden gezien, zijn ze in de veel staten van de VS bij wet aangeduid als zelfstandigen en krijgen ze bijvoorbeeld geen vakantiedagen of ziekteverlof. Deze bonussen lijken dan ook vooral een tijdelijke manier om werken voor Uber aantrekkelijk te maken, zonder structurele veranderingen aan de arbeidsomstandigheden.